Patová situácia v Česku je vyriešená: Premiér Babiš a prezident Zeman dosiahli svoje

Šmarda sa tak trojmesačnú patovú situáciu rozhodol ukončiť sám, informuje internetový spravodajský portál Novinky.cz. Šmarda to vysvetlil tým, že podľa neho nie je možné byť členom vlády proti vôli premiéra. Ten sa ale nechal počuť, že so Šmardom v jednej vláde sedieť nechce.

"Samozrejme, nie je možné byť členom vlády proti vôli premiéra. Keby pán Babiš k tomuto názoru dospel už pred troma mesiacmi, keď mal všetky informácie, ktoré potreboval, tak sme si mohli celú túto frašku ušetriť," povedal Šmarda.

V rozhovore pre Českú televíziu (ČT) následne uviedol, že Hamáček ho v jeho rozhodnutí podporil. "Rozhodnutie Michala Šmardu vzdať sa kandidatúry rešpektujem a ľudsky chápem - akokoľvek ma to mrzí," uviedol Hamáček na sociálnej sieti Facebook. Ešte v sobotňajšom rozhovore pre denník Právo však Šmarda odmietol, že by sa svojej kandidatúry vzdal, pretože by to považoval za "bodnutie Hamáčka do chrbta".

Podľa Šmardu by mohol byť kandidátom na ministra kultúry pardubický hejtman Martin Netolický alebo hejtman regiónu Vysočina Jiří Běhounek, prípadne námestníčka daného rezortu pre oddelenie živého umenia Kateřina Kalistová.

Babiš pred niekoľkými dňami skritizoval Šmardovo vyjadrovanie a vyhlásil, že s ním v jednej vláde sedieť nebude. Pripojil sa tak k prezidentovi ČR Milošovi Zemanovi, ktorý Šmardu odmietol vymenovať. "Najlepším riešením by bolo, ak by pán Šmarda povedal, že už nechce byť ministrom kultúry," povedal Babiš.