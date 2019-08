Dievčinu (†15) znásilnil a zmasakroval ju aj jej matku: Trest smrti pre vraha, poprava na elektrickom kresle

NASHVILLE - V americkom štáte Tennessee popravili odsúdenca, ktorý si ako posledné želanie vybral radšej smrť na elektrickom kresle, než smrtiacou injekciou. Stephen West (†56), ktorý pred viac ako 30 rokmi spolu so svojím neplnoletým komplicom znásilnil pätnásťročnú dievčinu a potom zavraždil ju a jej matku, bol vo väznici v Nashville vyhlásený za mŕtveho o 19:27 miestneho času.

Stephen Michael West dostal trest smrti za dvojnásobnú vraždu Wandy Rominesovej (51) a jej dcéry Sheily (15) v ich dome v roku 1986. Dievčina bola bodnutá 17-krát do žalúdka a na tele mala ďalších 14 rán. Obe obete mali ruky zviazané za chrbtom.

Zdroj: YouTube/WBIR

West, ktorý mal vtedy 23 rokov a jeho 17-ročný komplic Ronnie Martin odišli z práce v McDonald's v Lake City. Niekoľko hodín sa vozili po okolí a pili v Martinovom aute, než zamierili k domu Rominesovcov. Počkali, kým hlava rodiny odíde o 5.20 h do práce. a potom zaklopali na dvere. Wanda ich pustila dnu.

Stephen West Zdroj: YouTube/WBIR

​Akonáhle boli vo vnútri, znásilnili Sheilu, ktorá odmietala Martinove návrhy v škole, a dobodali tínedžerku aj jej matku na smrť. Oboch vrahov zatkli už nasledujúci deň, pričom na súde sa West pokúsil zviesť vinu za vraždu na Martina. Jeho komplic dostal doživotie. Z väzenia by mohol byť podmienečne prepustený v roku 2030.

Ronnie Martin Zdroj: YouTube/WBIR ​

Žiadosť o milosť zamietli

V utorok republikánsky guvernér štátu Tennessee William Lee odmietol Westovu žiadosť o omilostenie. Westovu výzvu na zastavenie popravy odmietol najvyšší súd.

Odsúdenec si podľa miestnych médií do poslednej chvíle odmietal vybrať spôsob, akým bude popravený, v nádeji, že tak popravu oddiali. Tento rok si iný odsúdenec na poslednú chvíľu vybral elektrické kreslo, čo popravu odložilo o desať dní, poznamenala agentúra AFP.

Stephen West Zdroj: Tennessee Department of Correction

West sa podľa informačného strediska pre trest smrti stal druhým väzňom v Tennessee a jedenástym v Spojených štátoch popraveným v tomto roku. Predtým, ako bol usmrtený, dostal priestor na to, aby povedal posledné slová. "Na začiatku Boh stvoril človeka. A Ježiš plakal. To je všetko," uviedol West pomedzi vzlyky. Jeho posledným jedlom boli nakrájané kúsky steaku so syrom a hranolčeky.