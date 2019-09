Muž povedal manželke, že jej dá darček: Keď Laura zatvorila oči, prišlo veľmi desivé prekvapenie

LONDÝN - Shaun May (34) zo západného Kentu v Anglicku sa rozhodol riešiť svoje prepustenie z práce naozaj veľmi nebezpečným spôsobom. V jednu noc povedal manželke Laure, ktorá ležala v posteli, aby zavrela oči, že ju chce niečím prekvapiť. Nič netušiaca žena poslúchla jeho pokyny a tešila sa, že možno dostane šteniatko, o ktorom sa predtým bavili. Veľmi sa však mýlila. Jej milovaný totiž zobral nôž a bodol ju. Súd ho uznal vinným z pokusu o vraždu.

Laura na súde podľa portálu The Sun uviedla, že boli spolu šesť rokov a „navzájom sa veľmi milovali“. Hádali sa vraj iba zriedkavo. Vlani v októbri sa vrátili z dovolenky v Kórei a o pár dní neskôr došlo v noci k veľmi zvláštnemu incidentu. Muž sa zobudil a zišiel dolu po schodoch, pretože vraj zdola počul hluk. Po jeho návrate do postele mali manželia spolu sex a Shaun sa rozhodol, že dá žene "darček".

Zdroj: FB/Shaun May

Laura porotcom povedala, že mala zavrieť oči, čo aj urobila. Rovnako ako aj to, keď chcel, aby si ľahla na chrbát. „Potom začal odpočítavať od 10 ... deväť ... osem ... sedem ... päť ... štyri ... tri ... potom dva ... štyri ... dva ... tri. Bol som naštvaná. Urobil to dvakrát alebo trikrát. Nikdy neprišiel až k nule," vysvetlila manželka, ktorá si myslela, že tým prekvapením by mohlo byť šteňa.

Zrazu sa však rozhostilo ticho a Laura zacítila tlak na rameno. Keď si uvedomila, že ju manžel bodol, otvorila oči a zbadala manžela ako drží dva nože, tvrdiac, že sa chce zabiť. Laure mal povedať, že plánuje zomrieť kvôli obavám zo splácania hypotéky, pretože deň predtým ho prepustili z práce.

Shaun nakoniec sám zaviezol manželku do nemocnice, kde povedala personálu, že sa poranila sama. Keď však zdravotníci zistili, o akú ranu ide, privolali políciu. Muž potom policajtom porozprával o svojich problémoch s prácou a dodal: „Zobral som nôž a namiesto toho, aby som zranil seba, som poranil Lauru".

Podľa prokuratúry mala Laura šťastie, keďže manžel jej zasadil ranu nožom medzi ramenom a krkom, no nezasiahol životne dôležitú tepnu. Shaun sa priznal k úmyselnému poraneniu, no súd ho napokon uznal vinným z pokusu o vraždu. Výšku trestu sa dozvie na ďalšom pojednávaní v októbri.