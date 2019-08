FOTO Festival Woodstock sa stal míľnikom hudobnej a kultúrnej histórie

Michael Lang, jeden z organizátorov koncertu a autor knihy s názvom Woodstock, si zaspomínal: "Woodstockbol akciou, na ktorej išlo o nás: o našu kultúru, našu hudbu, naše umenie a naše hodnoty. Pre mňa osobne bol Woodstock skúškou toho, či ľudia našej generácie skutočne veria jeden v druhého a vo svet, ktorý sme sa snažili vybudovať. Počas toho augustového víkendu, keď naša vlasť prechádzala nesmierne pohnutým obdobím, sme zo seba vydali to najlepšie, a pritom - hoci len na kratučký okamih - sme vytvorili ten druh spoločnosti, o aký sme sa všetci usilovali."

Festival sa mal konať v meste Woodstock, ale pre nespokojnosť jeho obyvateľov sa tam nemohol uskutočniť. Nakoniec pomohol organizátorom istý farmár Max Yasgur, ktorý vlastnil pozemky pri meste Bethel, približne 70 kilometrov od Woodstocku.

Akcia bola pôvodne naplánovaná pre desaťtisíce návštevníkov, ale záujem bol enormný. Problémy sa vyskytli hneď na začiatku. Festival sa ešte ani poriadne nezačal a už sa minuli takmer všetky potraviny a väčšina pitnej vody, pričom cesty boli totálne upchaté. Navyše, meteorológovia predpovedali na celý víkend prudké búrky.

Pôvodný zámer – zorganizovať stredne veľký festival s hviezdnym line-upom a s obrovským ziskom – bol v tej chvíli zjavne neuskutočniteľný. Hoci neprišiel do poslednej chvíle očakávaný americký spevák Bob Dylan a medzi účinkujúcimi chýbali Beatles a Rolling Stones, dokonca neprišla ani kapela Doors, svoje koncerty tu odohrali najlepší z najlepších. Medzi headlinermi festivalu sa objavili také hviezdy ako rocková hudobná skupina The Who, speváčka a skladateľka Janis Joplinová, folková speváčka Joan Baezová, bluesrockový hudobník a gitarista Jimi Hendrix, spevák a skladateľ Stephen Stills, britský spevák Graham Nash, spevák Joe Cocker či mexický gitarista Carlos Santana.

Od umelcov zazneli protivojnové songy, v dave viali transparenty proti vojne vo Vietname. Woodstock bol rajom hipisákov, ktorí si mohli nezáväzne užívať život. Išlo o také gigantické podujatie, že počas neho zomreli dvaja ľudia a dve deti sa počas jeho konania narodili.

Pôvodne naplánovaný dátum 15.-17. augusta sa prehupol až do 18. augusta, keď ho ukončil svojím vystúpením Jimi Hendrix a ľudia sa postupne začali rozchádzať domov. Vrcholom Hendrixovho vystúpenia bola The Star-Sprangled Banner (Hviezdami posiata vlajka), čiže americká hymna. V istom zmysle zhrnula a zdôraznila význam festivalu. Atmosféru festivalu sa podarilo zachytiť dvom fotografom magazínu LIFE, Billovi Eppridgeovi a Johnovi Dominisovi. Vďaka nim máme teraz príležitosť nazrieť za oponu Woodstocku, kde nebola núdza ani o nahotu či drogy.

Na hudobnom podujatí vznikol tiež dokument režiséra Michaela Wadleigha s názvom Woodstock. Autentické zábery z priebehu príprav i zo zákulisia akcie nakoniec priniesli tvorcom snímky filmového Oscara za najlepší dokumentárny film. Na mieste festivalu pri meste Bethel v štáte New York je dnes múzeum. Kúsok od pamätného miesta veje americká zástava a stojí indiánsky totem. Sú doň vyryté tváre Jimiho Hendrixa, Janis Joplinovej a gitaristu Jerryho Garciu, po ktorých dnes už zostala len vynikajúca hudba. Mnohé odspievané sklady, medzi ktorými dominovala cover verzia skladby Beatles With A Little Help From My Friends v podaní Joea Cockera, sa stali nesmrteľnými.

Hudobný festival s názvom Woodstock 50, ktorý mal byť oslavou 50. výročia pôvodného podujatia, organizátori štyri týždne pred jeho konaním zrušili. Prvé náznaky problémov sa objavili 22. apríla 2019, keď sa do predaja nedostali vstupenky, ako bolo avizované. Festival sa mal konať 16.-18. augusta na pretekárskom okruhu pri obci Watkins Glen v americkom štáte New York. Účinkovať mali desiatky interpretov ako napríklad David Crosby, Robert Plant, Carlos Santana alebo The Killers.