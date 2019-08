Chcela si zarobiť aj užiť! FOTO Mladú ženu čakali po príchode na Zakynthos najhoršie dva dni života

ZAKYNTHOS - Mladá, len 19-ročná Portia sa rozhodla, že si cez leto privyrobí a prihlásila sa na program workers family. Zaplatila 1000 libier a odišla na grécky ostrov Zakynthos, ktorý je obľúbenou destináciou aj mnohých Slovákov. No po tom, ako uvidela svoju izbu, ostala v poriadnom šoku.

Portia celú svoju strašidelnú skúsenosť zverejnila na sociálnej sieti. Aj napriek tomu, že sama uznala, že ako pracovníčka v zahraničí nedostane ubytovanie v 5-hviezdičkovom hoteli, toto nečakala. "Bola som tam len dva dni, ale stačilo mi. Najskôr ma ubytovali v izbe s ďalšími cudzími ľuďmi. Musela som čakať niekoľko hodín, kým som dostala izbu," napísala s tým, že ešte len vtedy ostala poriadne zhrozená.

Zdroj: FB/Portia Nancarrow

"Povedali mi, že izba nie je v najlepšom stave, ale toto som nečakala. Nikdy som nevidela nič podobné. Po zemi sa váľali použité kondómy, všade bola špina a odpadky. Záchod bol neskutočne špinavý, všade boli sr*čky," opísala hororový zážitok tínedžerka.

"Rozbitá bola aj šatníková skriňa, aj chladnička, ktorú som ani nemohla otvoriť, pretože to neuveriteľne páchlo," pokračuje Portia. O upratatnie izby mali jej nadriadený požiadať ďalšie dievča, ktoré prišlo na Zakynthos pracovať. "Nebolo to fér, ro nebola jej robota. Nakoniec sme upratovali spolu, pretože som sa na ňu nemohla pozerať. Nedali nám dokonca ani žiadne čistiace prostriedky," zveruje sa s hrozným zážitkom mladé dievča.

Falošná reklama

Ubytovanie, ktoré mala Portia mať sa na v programe volalo "barcode apartments", no tvrdí, že dostala to, ktoré sa volalo "palm burger". "Aj obrázky ubytovania, ktoré sa posielajú potenciálnym záujemcom o prácu v zahraničí, pochádzali z apartmánov Medúza. Boli od pracovníkov, ktorí si takto zarábajú," hovorí Portia.

Spoločnosť údajne niekoľkokrát kontaktovala a žaidala aj náhradu, no neozýva sa jej. "Dokonca som sa aj vyhrážala, že to zverejním v médiách. No nepomohlo nič. Preto som sa nakoniec rozhodla, že príbeh zverejním aj ako varovanie, že ak chcete pracovať v zahraničí, tak nikdy nie program workers family," dodalo na záver sklamané dievča a priložila aj fotografie svojho hororového ubytovania.

