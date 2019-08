Tábor hrôzy pri Pardubiciach! Vodič s neplatnou estékáčkou prevážal namiesto koní 18 detí

Hliadka zastavila Mitsubishi Pajero s prívesom v Starých Číviciach v pondelok popoludní. Po zistení, že šofér preváža namiesto koní deti vo veku od 7 do 14 rokov, privolala na miesto políciu, ktorá začala prípad riešiť. Vodič (45) je podľa policajtov podozrivý hneď z niekoľkých priestupkov. Nemal príslušnú skupinu vo vodičskom preukaze, auto malo tri roky neplatnú estékáčku a, samozrejme, prevážal deti, kde nemal. „Policajti s vodičom spísali oznámenie priestupku, ktoré odovzdajú správnemu orgánu. Vodičovi hrozí pokuta 25-tisíc až 50-tisíc českých korún (čo je takmer dvetisíc eur) a zákaz činnosti od jedného do dvoch rokov,“ informovala hovorkyňa polície Markéta Janovská. Zdroj: MP Pardubice Podľa nej šlo o deti z prímestského tábora. Ich prevoz späť do tábora zorganizovali policajti.