Rodinná tragédia sa opakuje: Vnučka (†22) Roberta F. Kennedyho sa predávkovala drogami

Do domu manželky Roberta F. Kennedyho Ethel zavolali záchrannú službu, no najskôr neuviedli meno pacienta. Vnučku Ethel, Saoirse Kennedyovú Hillovú (†22) previezli do nemocnice v Hyannise v Massachusetts, ale tam lekári konštatovali smrť.

Ethel Kennedyová (91), vdova po Robertovi F. Kennedym k jej smrti uviedla, že „svet je teraz o niečo menej krásny“. Ethel a Robert Kennedyovci mali 11 detí, Saoirse bola dcérou jednej z nich, Mary Courtney Kennedyovej Hillovej. Jej smrť potvrdili úrady, do domu v Hyannisu bola pre vyšetrovanie úmrtia privolaná aj polícia.

Saoirse (po írsky Sloboda) Hillová strávila detstvo v Írsku, odkiaľ pochádza rodina Kennedyovcov, študovala komunikačné vedy na vyššej škole v Bostone a pr študentské noviny popísala svoj boj s depresiou. Bola jedinou dcérou Mary Courtney Kennedyovej Hillovej a jej manžela Paula Michaela Hilla.

Ethel Kennedyová má za sebou sériu rodinných tragédií. Okrem straty manžela po jeho zavraždení v roku 1968 prišla tiež o dvoch synov. David (†28) zomrel v roku 1984 na predávkovanie a Michael (†39) sa zabil pri nehode na lyžiach v roku 1997. Švagor, prezident John F. Kennedy sa stal obeťou atentátu v roku 1963.