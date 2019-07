Najväčšia pátracia akcia v Poľsku: Otec odviezol dieťa a spáchal samovraždu, kde je malý Dawid (5)?

VARŠAVA - Poľská polícia dnes už šiesty deň hľadá päťročného chlapca, ktorý sa stratil v okolí Varšavy. Podľa hovorcu varšavskej polície Sylwestra Marczaka ide o najrozsiahlejšie pátranie v histórii poľského policajného zboru, uviedli tamojšie médiá. Podľa neoficiálnych informácií majú vyšetrovatelia k dispozícii nový kamerový záznam, ktorý by mohol vniesť viac svetla do tohto zamotaného prípadu. Už predtým sa objavili správy, že v opustenom aute sa našla chlapčekova krv.

Malého Dawida Žukowského v stredu popoludní odviezol otec Pawel (32) z mesta Grodzisk Mazowiecki na juhozápad od Varšavy, kde býva. Do poľskej metropoly mali ísť za Dawidovou matkou. Manželia totiž spolu nežili.

V stredu večer ale policajti našli niekoľko kilometrov od otcovho bydliska uzamknuté auto, ktorým muž so synom cestoval. Ukázalo sa, že muž spáchal samovraždu, keď skočil pod vlak. O niekoľko hodín neskôr matka Dawida, ktorý je poľským aj ruským občanom, ohlásila, že chlapec zmizol. V noci na štvrtok sa potom začalo pátranie.

Zdroj: policja.waw.pl

Niekoľko stoviek policajtov do nedeľného večera prečesávalo územie s rozlohou 4000 hektárov a prehľadávalo opustené domy okolo diaľnice vedúcej od juhozápadu do Varšavy. Do pátrania okrem psov nasadili vrtuľník s termovíziou, drony a potápači skúmali vodné nádrže. Do hľadania sa zapojili aj desiatky vojakov a dobrovoľníkov z radov miestnych obyvateľov.

Kde je chlapček?

Podľa policajných informácií vyrazil otec Pawel s chlapcom z domu v stredu okolo 17. h. Spoločne nasadli do sivej škody s registračným číslom WGM 01K9. Pred 21. h dostala polícia oznámenie o tom, že muža zrazil vlak na trase Skierniewice-Varšava. Spáchal samovraždu. Rušňovodič uviedol, že ho videl, ako sedí na koľajniciach. O polnoci Dawidova matka oznámila, že synček stále nie je doma.

Zdroj: policja.waw.pl

Nový záznam má podľa portálu wiadomosci.wp.pl ukazovať, ako Pawel kráča po chodníku sám, bez Dawida. Predošlé video z budovy taxi služby zachytilo sivú škodu, ktorá išla smerom na Grodzisk Mazowiecki o 16.28 a potom prešla okolo v opačnom smere o 18.34.

Fakt.pl uviedol, že podľa neoficiálnych informácií sa v opustenom aute, ktoré bolo odstavené asi 3 km od miesta tragédie, našli stopy krvi a moču päťročného chlapčeka. Tie boli tak isto aj na mužovom oblečení. Kde je však Dawidko, zatiaľ nikto nevie.

Finančné problémy a rodinné nezhody

Podľa portálu Onet mal Pawel finančné problémy, ktoré súviseli s hazardom. Polícia však túto informáciu nepotvrdila. Otec mal naposledy chlapčekovu matku telefonicky kontaktovať približne o 18. h, pričom medzi rodičmi došlo k hádke. O niekoľko desiatok minút neskôr Pawel poslal svojej manželke výhražnú správu: "Už nikdy neuvidíš svojho syna."

Pawel Ž. Zdroj: policja.waw.pl ​

Dawidovi rodičia žili odlúčene asi tri týždne. Matka vo Varšave a otec v Grodzisku. Údajne došlo k násiliu z jeho strany na žene, o čom svedčí aj policajná správa spred niekoľkých dní. Podľa susedov však išlo o dobrú rodinu, pričom otec sa k svojmu synovi správal veľmi pekne. Pawel pracoval vo firme, ktorá predáva postrekovače. Vedel po anglicky aj rusky a venoval sa vývozu strojov.

Skoda, którą poruszał się ojciec Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Jeśli ktoś ją wczoraj widział proszony jest o kontakt z policją pic.twitter.com/ZpsYM7t6DF — Klaudiusz Slezak (@KlaudiuszSlezak) 11. júla 2019

Dawid je približne 110 cm vysoký, štíhlej postavy. Tmavšie blond vlásky máva učesané na pravú stranu. Na sebe mal oblečenú modrosivú mikinu, modré džínsy a modré tenisky s obrázkami McQueena.