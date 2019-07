VIDEO Žena prišla v Indonézii do mešity so psom, zatkli ju za rúhanie sa

Ženu zatkli a hrozí jej až päťročné väzenie

Zdroj: repro foto YouTube

BOGOR - V indonézskej provincii Západná Jáva zatkli ženu za to, že vbehla do mešity aj so svojím psom. Striktný výklad islamu pritom označuje psov za "nečistých" a ich prítomnosť v mešite považujú veriaci za urážku svojej viery.