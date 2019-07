Horúce VIDEO z jednej z najrušnejších križovatiek Splitu: Erotická šou turistiek za bieleho dňa

SPLIT - Hitom sociálnych sietí v Chorvátsku je momentálne video, ktoré vzniklo na jednej z veľmi vyťažených križovatiek prímorského mesta Split. Objavilo sa na facebookovej stránke mapujúcej dopravnú situáciu, no tentokrát spolujazdec na mobil zaznamenal aj čosi iné, ako len autá stojace na semafore. Z taxíka pred ním sa totiž vyvalila skupina turistiek v značne bujarej nálade a nevedela sa zmestiť do kože.

Podľa portálu slobodnadalmacija.hr červená na semofore a stojaca kolona áut dievčatá inšpirovali k tomu, aby tento čas využili na hudobno-divadelnú šou. Vystúpili z taxíka a všetkým naokolo predviedli, ako sa dobre bavia. Jedna z nich odetá len v spodnej bielizni, resp. v plavkách nakoniec vyliezla na kapotu taxíka a vlnila sa, akoby bola v nejakom erotickom salóne.

Nie všetkým sa však takéto predstavenie páčilo. Niektorí v komentároch upozornili na to, že v autách sedeli aj malé deti, ktorých rodičia asi neboli nadšení z toho, čo sa deje pred ich zrakmi. Iní tvrdili, že hoci sú slečny na dovolenke, mali by sa vedieť správať. Vo svojej domovine by im možno za to hrozila nielen pokuta ale aj basa.

Portál slobodnadalmacija však dievčatá ocenil za ich odvahu a spotánnosť, no odporučil im, aby si nabudúce radšej vybrali iné miesto na svoju šou. Také, kde okrem svojej povesti nedávajú do stávky aj svoje životy. Video má za pár hodín už vyše 50-tisíc pozretí.