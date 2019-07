Nemeckí turisti sa najedli v reštaurácii v Splite: Ich reakcia po prinesení účtu majiteľa dorazila

SPLIT - Väčšina negatívnych komentárov v dovolenkovom období smeruje od hostí smerom k poskytovateľom reštauračných služieb. Návštevníci sa sťažujú na hrubé správanie čašníkov či prehnanú cenu jedla a nápojov a v mnohých prípadoch majú pravdu, no ako sa vraví, každá minca má dve strany. Majiteľ renomovanej reštaurácie v chorvátskom Splite sa pre miestne médiá podelil s príbehom, ktorý hovorí o tom, že pracovať v oblasti gastronómie tiež nie je niekedy "med lízať".

Dalmatinskiportal.hr v nedeľu informoval o zaujímavom prípade, kedy si skupinka 11 nemeckých turistov objednala v reštaurácii v Splite rôzne jedlá. Do noci konzumovala mäso či ryby, ktoré zapíjala vínom a inými nápojmi a nakoniec za všetko nezaplatila vôbec nič, hoci si dopriala pokrmy za 4527,8 kún (cca 612 eur).

Ako je to možné? Majiteľ tvrdí, že Nemci vyrukovali s podmienkou, že zaplatia iba polovicu sumy, lebo inak podnik dostane negatívne hodnotenie na známej stránke Trip Advisor od každého z nich, a to aj napriek tomu, že turisti vo veku okolo 30 rokov nemali žiadnu kritiku na ponúkané služby alebo jedlo. Samozrejme, takéto hodnotenie by spravilo reštaurácii negatívnu reklamu, keďže veľa turistov sa orientuje práve podľa recenzií na internete.

Personál preto privolal políciu, ktorá si zobrala osobné údaje od jedného z turistov, no majiteľ krátko na to pochopil, že to bola vlastne chyba. Polícia totiž konzumentov nechala odísť a podnik sa teraz môže akurát tak súdiť v občianskom spore o náhradu škody. Nedostal ani len polovicu z tej sumy, ktorú im dovolenkári "veľkoryso" ponúkli a navyše budú musieť zaplatiť DPH z vystaveného účtu.

Majiteľ kontaktoval právnikov, aby sa dozvedel len toľko, že bude mať veľmi ťažkú úlohu dokázať svoju pravdu, pretože polícia neurobila žiadny záznam. Rozhodol sa preto aspoň podeliť so svojou skúsenosťou, aby turisti ďalšej neokrádali aj iné reštauračné zariadenia. Je tu totiž predpoklad, že Nemci nenavštívili iba ich a túto praktiku využívajú aj na iných miestach. Vyhrážajú sa zverejním negatívnych komentárov na Trip Advisore a iných internetových platformách. A takýchto špekulantov môže byť oveľa viac.