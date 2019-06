Lídri do Európskeho parlamentu nás nezjednotia, tvrdí Babiš: Nerozumejú nášmu regiónu

Andrej Babiš

Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

BRUSEL - Špicenkandidáti, teda lídri kandidátok jednotlivých frakcií vo voľbách do Európskeho parlamentu, nie sú tými správnymi osobami, ktoré by mohli zjednotiť Európu. Pred mimoriadnym summitom Európskej únie o obsadení kľúčových postov v jej orgánoch to povedal český premiér Andrej Babiš.