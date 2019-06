Sršeň zabijak rozsieva strach po Európe! Počet oblastí, kde útočí, sa zvyšuje

V Portugalsku sa sršeň ázijský rozmnožil veľmi rýchlo a začal si zakladať hniezda. Najhoršie na tom je sever krajiny, predovšetkým obec Montalegre, kde sa miestni ľudia rozhodli hmyz zlikvidovať. Od začiatku marca do polovice júna dali rozmiestniť až 200 pascí na rôznych miestach v okolí obce a podarilo sa už zabiť 3 990 kusov sršňa ázijského a 9 013 sršňa obyčajného. Dohromady tak zlikvidovali už 1 300 kusov tohto bodavého hmyzu, informoval portál agriculturaemar.com.

Obec ľuďom ponúkne aj rozličné stretnutia, kde ich bude učiť, ako sa sršňov zbaviť. V Portugalsku existuje aj mapa, kde môžu obyvatelia sledovať pohyb tohto agresívneho hmyzu, a to na sosvespa.pt. Sršeň ázijský sa už usadil aj v Nemecku, predovšetkým v Bádensku-Württembersku a Bavorsku. Podľa odborníkov by sa mohol nachádzať asi dvesto kilometrov od českých hraníc. Zdroj: gettyimages.com