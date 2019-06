EK vyzýva na pomoc migrantom: Loď Sea-Watch 3 stále kotví pri pobreží Lampedusy

"Čakali sme jednu noc. Ďalšiu už čakať nemôžeme," napísala na Twitteri nemecká charitatívna organizácia Sea-Watch deň po tom, čo loď s migrantmi vplávala do talianskych vôd aj napriek hrozbe veľkej pokuty. "Zúfalstvo ľudí v núdzi nie je nič, s čím sa možno zahrávať," dodala organizácia, ktorú citovala tlačová agentúra AFP. Loď Sea-Watch 3 vplávala do talianskych vôd v stredu aj napriek hrozbe veľkých pokút zo strany krajne pravicového ministra vnútra Mattea Salviniho. Plavidlo čaká pri pobreží malého talianskeho ostrova Lampedusa pri Sicílii.

Kapitánka lode Carola Racketeová povedala, že je pripravená ísť do väzenia za to, že migrantov privezie do bezpečia. Loď so zachránenými migrantmi je na mori už dva týždne. Taliansky minister vnútra Salvini vyhlásil, že migranti môžu vystúpiť na pobrežie, iba ak pôjdu priamo do Holandska, kde je Sea-Watch 3 registrovaná, alebo do Nemecka. Líder protiprisťahovaleckej strany Liga Severu obviňuje mimovládne organizácie, že pomáhajú obchodníkom s ľuďmi, a tvrdí, že Európa by mala lepšie rozdeľovať bremeno prijímania migrantov.

Komisár EÚ pre migráciu Dimitris Avramopulos vyhlásil, že Brusel "tesne spolupracuje s členskými štátmi na vyriešení prerozdelenia migrantov z lode Sea-Watch 3, a to nastane, keď migranti vystúpia na breh". "Riešenie situácie ľudí na palube je možné, až keď vystúpia na breh," napísal Avramopulos v oznámení. "Dúfam, že Taliansko v tomto konkrétnom prípade prispeje k urýchlenému riešeniu," dodal. Hovorkyňa eurokomisára Natasha Bertaudová poznamenala, že kým "povinnosť zachrániť je jednoznačná", "krajiny nemajú povinnosť prijať ľudí z lodí v prípade, že boli z mora vyzdvihnutí mimo záchrannej zóny týchto krajín".

Sea-Watch 3 pôvodne zachránila 53 migrantov pri pobreží Líbye 12. júna. Taliansko odvtedy prijalo už 11 z nich, a to zo zdravotných alebo humanitárnych dôvodov. Ostatných migrantov odmieta prijať. Humanitárne organizácia a OSN upozorňujú, že nie je bezpečné odviezť migrantov naspäť do Líbye zmietajúcej sa vo vojne. Minister vnútra v stredu uviedol, že taliansky veľvyslanec v Haagu už "podniká oficiálny krok voči holandskej vláde", aby túto záležitosť vyriešila.

Salvini vydal tento mesiac dekrét, ktorý umožňuje udeliť pokutu až do výšky 50.000 eur kapitánovi, majiteľovi a prevádzkovateľovi plavidla, "ak vpláva do talianskych teritoriálnych vôd bez povolenia". Vo fonde na Facebooku, kde sa zbierajú peniaze na právne poplatky a pokuty organizácie Sea-Watch, sa vo štvrtok - deň po tom, čo bol fond zriadený - už nachádzalo najmenej 135.000 eur.