Ďalší úspech pre SpaceX: Raketa Falcon Heavy vyniesla do vesmíru desiatky satelitov

Falcon Heavy

Zdroj: TASR/AP Photo/Terry Renna

MYS CANAVERAL - Súkromná spoločnosť SpaceX Elona Muska vypustila do vesmíru svoju najrobustnejšiu raketu Falcon Heavy s 24 výskumnými satelitmi na palube. Bol to už tretí let tejto rakety, avšak prvý, ktorý si objednala armáda. Falcon Heavy odštartovala v utorok o 2:30 miestneho času z Kennedyho vesmírneho strediska na Floride.