Trump čelí ďalšiemu obvineniu zo sexuálneho napadnutia: VIDEO Znásilnil ma v obchodnom dome!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump čelí ďalšiemu obvineniu zo sexuálneho útoku, ktorého sa údajne dopustil v 90. rokoch. Zo znásilnenia v obchodnom dome na Manhattane ho obvinila novinárka E. Jean Carrollová. Šéf Bieleho domu tvrdí, že sa s touto ženou nikdy nestretol. Informoval o tom v piatok večer britský denník The Guardian.

Obvinenie zo sexuálnych útokov vznieslo proti Trumpovi už viac ako desať žien. Prvou z nich, ktorá ho obvinila zo znásilnenia bola jeho prvá, dnes bývala, manželka Ivana Trumpová. Posledná z nich je zatiaľ novinárka Carrollová, ktorá už niekoľko rokov píše stĺpčeky pre ženský časopis Elle a spolupracovala aj s časopismi Esquire či Playboy. V piatkovom článku v časopise New York Magazine Carrollová uviedla, že sa s Trumpom stretla koncom roka 1995 alebo začiatkom roka 1996 v luxusnom obchodnom dome Bergdorf Goodman v New Yorku.

Znásilnil ma v kabínke

Novinárka mala vtedy 52 rokov, Trump mal okolo päťdesiatky a bol ženatý s Marlou Marplesovou. Trump bol v tom čase prominentným realitným magnátom a ona známou autorkou poradenských článkov a moderátorkou televíznej šou. Po spočiatku priateľskom rozhovore ju mal Trump požiadať o radu pri nákupe bielizne pre nemenovanú ženu, jeho priateľku. Vybral „čipkované priehľadné body šedofialovej farby“ a chcel, aby som ho vyskúšala, vyhlásila Carrollová. V žartovnom tóne na Trumpa naliehala, aby si bielizeň skúsil sám.

Zdroj: Youtube/MSNBC

No následne ju zaviedol do skúšobnej kabínky, kde sa voči nej údajne správal násilne a zneužil ju. Incident trval pár minút. Carrollová dodala, že na políciu sa neobrátila a o prípade až doposiaľ verejne nehovorila, pretože sa obávala následkov v podobe vyhrážok, prepustenia z práce či očierňovania. „Chytil ma za obe ruky, pritisol ma k stene a stiahol mi silonky. Potom si rozopol nohavice a spolovice či úplne do mňa vstúpil,“ vypovedala novinárka. Následne sa jej vraj podarilo útočníkovi vytrhnúť a z kabínky utiecť.

Trump obvinenia odmieta

Americký prezident v dlhom vyhlásení spomínané obvinenia kategoricky odmietol. V reakcii vyhlásil, že Carrollová sa len snaží získať pozornosť. „Túto osobu som nikdy v živote nestretol. Snaží sa predať novú knihu - to by malo svedčiť o jej motivácii,“ napísal vo vyhlásení. Dodal, že časopis New York je zomierajúcou publikáciou, ktorá sa pokúsila „propagovať rozširovaním falošných správ“.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Šéf Bieleho domu tiež zdôraznil, že neexistujú žiadne fotografie, videonahrávky ani správy o incidente. „Rád by som poďakoval obchodnému domu Bergdorf Goodman za potvrdenie, že nemajú videozáznam žiadneho takého incidentu, pretože sa nikdy nestal,“ napísal.

Kamarátky o tom vedeli

Republikán Trump, ktorý tento týždeň začal svoju kampaň pred prezidentskými voľbami v roku 2020, takisto naznačil, že Carrollová či časopis New York Magazine môžu spolupracovať s Demokratickou stranou. New York Magazine napísal, že dve priateľky Carrollovej - obe predné novinárky - potvrdili, že im Carrollová o sexuálnom útoku krátko po jeho uskutočnení povedala. Jedna z kamarátok vraj opakovane Carrollovej zdôraznila, že bola znásilnená, a ponúkala jej, že s ňou pôjde na políciu. Carrollová sa k tomu ale nakoniec neodhodlala.

Zdroj: Youtube/MSNBC ​

Dlho údajne nemala odvahu o napadnutí napísať, pretože videla, že ženy, ktoré obvinili Trumpa zo sexuálnych útokov, „boli terčom vyhrážok smrťou, boli prepustené z práce a vláčené bahnom“. V článku uviedla Carrollová mená 15-ich žien, ktoré verejne Trumpa zo sexuálneho obťažovania a útokov obvinili. Prezident vo všetkých prípadoch obvinenia poprel s tým, že tieto ženy klamú.