Šesť dievčat dotĺklo mladú študentku takmer na smrť: Do väzenia nepôjdu

Šesť členiek dievčenského gangu bolo ušetrených väzenia napriek tomu, že sa podieľali na hroznom útoku na vystrašenú egyptskú študentku. Krásnu Egypťanku Mariam Moustafovú dievčatá na Parlamentnej ulici v Nottinghame sotili do steny autobusovej zastávky tak surovo, že pri útoku utrpela mŕtvicu a upadla do kómy. Stalo sa to o 20.00 h. večer 20. februára minulého roka a 14. marca obeť v nemocnici zomrela. Zdroj: Facebook M. M.

Dievčatá sa k útoku a surovej bitke pred súdom priznali. Rochelle Dobbinovú (18), Neteshu Lewisovú (18) a dve maloleté dievčatá (16) však neposlali do väzenia – podľa rozhodnutia okresného sudcu a Nottinghamského súdu pre mladistvých. Okresný sudca ich označil za “agresívne” a mali by byť “odsúdené” za svoje činy, ale súd by nemal „zbytočne kriminalizovať mladých ľudí“ a tínedžerov by mal posielať do väzenia len ako „poslednú možnosť“.Nottinghamský kráľovský súd poslal jednu z dospelých útočníčok, Mariah Fraserovú (20) na osem mesiacov do inštitútu pre mladistvých páchateľov. Lewisová bude 12 mesiacov a Dobbinová šesť mesiacov pod „intenzívnym dozorom“ a dve maloleté dostali deväť a šesť mesiacov dozoru.

Pred súdom odznelo, že maloletá Lewisová bola vodkyňou útoku, zatiaľ čo Dobbinová a ostatné si otrasné násilie buď natáčali, alebo sledovali bitku a smiali sa. Lewisová začala útok na študentku, opakovane ju udierala a obvinila ju, že je zodpovedná za účet na sociálnych médiách pod názvom "Čierna ruža. Mariamin priateľ Pablo Jawara sa ju snažil chrániť, ale proti presile nemal šancu. Prokuratúra uviedla, že šesť dievčat nebolo obvinených zo zabitia, pretože útok nemohol byť „právne spojený“ so smrťou študentky. Sudca Gregory Dickinson QC predtým potvrdil, že motiváciou na útok bolo obvinenie, že Mariam viedla stránku „Čierna ruža“, a okrem toho „hádka o chlapca“.

Mariamin otec Mohamed Moustafa (51) vyhlásil, že jeho rodina už nie je v krajine bezpečná po tom, čo obžalované dostali nespravodlivo nízke tresty a uvažuje o návrate späť do Egypta. Rozhodol sa nezúčastniť na stredajšom vypočutí, keďže štyri z útočníčok neboli potrestané. Pri vynášaní rozsudku okresný sudca Timothy Spruce uviedol, že video útoku bolo zverejnené na sociálnych médiách a „jasným cieľom bolo natočiť Mariam vydesenú a poníženú." Sudca Spruce zároveň vysvetlil, prečo dievčatám neudelil trest odňatia slobody. Povedal, že obžalovaný musí byť odsúdený v súlade s vekom, v ktorom bol v čase priestupku, aj keď sa od tej doby stal dospelým. Povedal: “Súd by sa mal zamerať na rehabilitáciu všade, kde je to možné. Väzenie by malo byť vždy poslednou možnosťou pre mladých ľudí.” Mariam so súrodencami Zdroj: Facebook M. M.

Rodina Mariam Moustafovej vo svojom vyhlásení pre tlačovú asociáciu uviedla, prečo sa nezúčastnili na vypočutí: „Odmietli sme sa zúčastniť, pretože sme presvedčení, že tento prípad je dobre zahraná scénka pod názvom Spravodlivosť. Stratili sme našu dcéru a nikdy ju nedostaneme späť, žiadali sme súd o pomoc, aby sme pre ňu získali spravodlivosť a aby všetci ostatní žili bezpečne v tejto krajine. Tento systém to však nedokázal.“