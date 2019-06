Juhoamerické štáty majú opäť elektrinu: Príčinou kolapsu môže byť nedostačujúci stav siete

Argentínsky prezident Mauricio Macri sľúbil dôkladné vyšetrovanie tohto "bezprecedentného" výpadku. Podľa predstaviteľov z oblasti energetiky by mali byť výsledky vyšetrovania známe do 10 až 15 dní. Argentínsky minister pre energetiku Gustavo Lopetegui uviedol, že výpadok sa začal zlyhaním "prepájacieho systému" v jeho krajine a celkové prerušenie prúdu spôsobil neskorší sled udalostí. "Je to mimoriadna udalosť, ktorá sa nikdy nemala stať. Je to veľmi vážne. Nemôžeme celú krajinu náhle zanechať bez elektriny," povedal politik. Nevylúčil možnosť kybernetického útoku, skonštatoval však, že je to nepravdepodobné.

Uruguajská energetická spoločnosť UTE výpadok pripísala "chybe v argentínskej sieti". Argentínski predstavitelia z oblasti energetiky tvrdia, že systém v krajine je "robustný" a prevyšuje dodávky. Ako však uvádza agentúra AP, tamojšia rozvodná sieť je známa tým, že je v zlom stave a rozvodne a káble nie sú dostatočne modernizované. Podľa nezávislého argentínskeho energetického odborníka Raúla Bertera v kolapse rozvodnej siete zohrali rolu systémové prevádzkové a konštrukčné chyby.

Výpadok sa začal v nedeľu zhruba o 7:00 miestneho času. V argentínskom Buenos Aires prerušil prevádzku verejnej dopravy. Narušil tiež telefónne a internetové spojenie a prerušil prívod vody. Pacientov odkázaných na medicínske zariadenia v domácej liečbe museli previezť do nemocníc s generátormi. Vo viacerých argentínskych provinciách sa konali guvernérske voľby, počas ktorých si voliči svietili mobilmi a baterkami.

V Paraguaji nešla elektrina vo vidieckych komunitách pri hraniciach s ostatnými dvoma krajinami a jej dodávky obnovili popoludní. Podľa tamojšej Národnej energetickej správy sa tak stalo po tom, čo presmerovali elektrickú energiu z vodnej elektrárne Itaipú, o ktorú sa Paraguaj delí s Brazíliou.