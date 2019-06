Búrlivé demonštrácie v Argentíne: Tisícové masy protestovali proti násiliu páchanému na ženách

Ženy všetkých vekových kategórií protestovali v hlavnom meste od 20.00 h SELČ od Kongresového námestia až po Májové námestie (Plaza de Mayo), napísal denník Claris. Demonštráciu zvolalo feministické hnutie Ni Una Menos (Ani o jednu (ženu) menej), ktoré odštartovalo v roku 2015 po znásilnení a vražde tínedžerky v meste Mar del Plata južne od Buenos Aires.

