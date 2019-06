Hrozivo vyzerajúca nehoda v Rakúsku: FOTO Slovák kompletne zablokoval celú diaľnicu

VIEDEŇ – Na rakúskej diaľničnej trase Tauern (A 10) došlo v utorok v skorých ranných hodinách k dramatickej nehode. V Altenmarkte (kraj Pongau) vrazil kamión naložený železnými rúrami do zábradlia a následne sa odrazil do stredových zvodidiel.

Vodič návesu, 56-ročný Slovák, sa zrejme dostatočne nevenoval riadeniu, prešiel príliš doprava a narazil do bočného zábradlia. Kamión sa potom dostal do šmyku, narazil do stredových zvodidiel a prevrátil sa nabok. Zostal ležať krížom cez cestu, zadná časť plne naloženého návesu s dvanásťmetrovými železnými rúrami prelomila stredové zvodidlá, načo bola diaľnica v smere na Villach päť a pol hodiny úplne zablokovaná. Zdroj: FF Eben Pongau

Vodič sa dokázal vyslobodiť z kabíny, po poskytnutí prvej pomoci ho so zraneniami previezli na kliniku vo Schwarzachu. Dychová skúška na alkohol bola u vodiča negatívna.

Zdroj: FF Eben Pongau

V dôsledku nehody vytieklo z nádrže návesu asi 250 litrov motorovej nafty. Až do večerných hodín hlásili z tohto úseku dopravné zápchy medzi Flachau a Altenmarktom. Po dočasnom celkovom zablokovaní diaľnice v smere na Villach bol v stredu prejazdný len jeden jazdný pruh. V smere na Salzburg bola diaľnica Tauern priechodná.