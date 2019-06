Moskva nepovolila pochod pre Golunova: Ľudia prišli aj tak, medzi zadržanými je aj Navaľnyj

Jeden z iniciátorov pochodu, novinár Jevgenij Berg, na svojej stránke napísal, že sa vzdáva úlohy organizátora, ale napriek tomu v stredu na poludnie príde k stanici metra Čistyje prudy, kde sa mal pochod k budove mestskej správy ministerstva vnútra na ulici Petrovka začať. Jeho účastníci budú žiadať potrestanie vinníkov v kauze Ivana Golunova. Zrušiť protestný pochod vyzvalo organizátorov aj vedenie spravodajského portálu Meduza.io, pre ktorý novinár Golunov pracuje. Toto vyhlásenie portálu Meduza bolo zverejnené už v utorok po tom, ako sa objavila správa, že Golunova prepustia z domáceho väzenia.

Aj samotný Golunov v utorok večer po svojom prepustení uviedol, že sa na pochod na svoju podporu nechystá a vyslovil názor, že "ani iní by tam nemali ísť". Golunov, ktorý pracuje pre ruskojazyčný spravodajský portál Meduza.io sídliaci v Lotyšsku, bol zadržaný 6. júna v centre Moskvy "počas operatívnych pátracích aktivít" policajtov z oddelenia pre kontrolu obchodu s drogami. Podľa vyšetrovateľov sa tam Golunov "pokúsil o nelegálny predaj omamných látok vo veľkom objeme".

Zdroj: SITA/Evgeny Feldman/meduza.io via AP

V sobotu bol Golunov obvinený, ale ešte v ten istý deň ho jeden z okresných súdov v Moskve odmietol vziať do väzby a poslal do domáceho väzenia, v ktorom mal byť do 7. augusta. Novinár na súde vyhlásil, že je nevinný a trestné stíhanie dal so súvislosti so svojimi investigatívnymi článkami o podozrivých praktikách v pohrebných službách. Golunovov obhajca poukázal na to, že policajti voči jeho mandantovi použili násilie. Vyslovil tiež predpoklad, že drogy a váhy, ktoré sa našli v batohu novinára, boli podstrčené políciou.

Golunovovo zadržanie vyvolalo veľkú kritiku v Rusku i v zahraničí. Aj pod jej tlakom ministerstvo vnútra v utorok oznámilo, že všetky obvinenia vznesené voči Golunovovi boli stiahnuté. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) následne oznámil, že začal vyšetrovanie vo veci podozrenia z neodôvodneného zadržania. Politológ Valerij Soloviov pre Echo Moskvy uviedol, že "rozhodnutie o (novinárovom) prepustení bolo prijaté z dôvodu obáv vedenia krajiny, že tento škandál by mohol viesť k značným spoločenským pohybom". Soloviov očakáva, že nasledovať bude verejné potrestanie "niektorého z plukovníkov či majorov mestskej správy ministerstva vnútra".

Krátko nato minister vnútra Vladimir Kolokoľcev oznámil, že prezidenta Vladimira Putina požiada, aby odvolal z funkcie náčelníka moskovskej správy pre boj s nezákonným obchodovaním s drogami a náčelníka správy ministerstva vnútra pre Moskvu-západ. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov už medzičasom avizoval, že Putin sa touto žiadosťou bude zaoberať.

Medzi zadržanými na pochode na podporu Golunova je aj Navaľnyj

Desiatky ľudí zadržala v stredu polícia v Moskve, kde sa okolo poludnia začal úradmi nepovolený pochod na podporu investigatívneho novinára Ivana Golunova a proti údajnej beztrestnosti a korupcii orgánov činných v trestnom konaní. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že medzi zadržanými účastníkmi pochodu je aj opozičný politik Alexej Navaľnyj.

Zdroj: SITA/Dmitry Dzhulay, meduza.io via AP

Na pochod prišiel aj šéfredaktor spravodajského portálu Meduza.io, pre ktorý Golunov pracuje, informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy. Novinár Iľja Azar, ktorý bol jedným z organizátorov akcie, na svojom konte na sociálnych sieťach podľa Echa napísal, že polícia ho chcela zadržať už pred začiatkom pochodu. Na zadržanie však nemala príslušné nariadenie, uviedol Azar.

Podnet na Golunovovo zadržanie mohol prísť z podnikateľského prostredia

K zadržaniu ruského investigatívneho novinára Ivana Golunova mohlo dôjsť na podnet niektorého z podnikateľov, ktorých obchodné záujmy ohrozil svojím pátraním. Uviedol to ruský spravodajský portál RBK s odvolaním sa na dva od seba nezávislé zdroje vo vyšetrovacích orgánoch.

V rámci vyšetrovania v súvislosti s neoprávneným stíhaním Golunova sa internou previerkou zistí, do akej miery boli do kauzy zapletení policajti z policajného riaditeľstva pre Moskvu-západ. Túto previerku vykoná Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom), informovala rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Ruský publicista Alexandr Prochanov pre Echo uviedol, že situácia okolo novinára Golunova je zrejme súčasťou boja medzi frakciami v rámci tajnej služby FSB. Upozornil, že takáto závislosť krajiny od predstaviteľov bezpečnostných zložiek je nebezpečná. Podotkol, že podobný stav zavládol vo vtedajšom Sovietskom zväze aj koncom 80. rokov 20. storočia.