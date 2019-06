Ruský novinár odhalil škandál siahajúci až na Slovensko, chceli ho zničiť drogami: Luxusná vila agenta FSB

Golunov ich obvinil z korupcie a riadenia moskovskej pohrebnej mafie. Ako sa píše na webe ICJK, Igor Medoev vlastní na Slovensku nehnuteľnosti a podniká tu, čo dôstojníci FSB nesmú. Medoev všetko popiera.

Možný mimoriadny vplyv v politike aj v biznise

„Keby sa preukázalo, že za pokusom o kompromitáciu Ivana Golunova s aktívnym zapojením polície naozaj stojí Medoev, dokazovalo by to jeho mimoriadny vplyv nielen vo svete biznisu a politiky, ale aj v ruskej tajnej službe FSB,“ píše sa na stránke. Podľa ICJK ruský opozičný aktivista Alexej Navalný na svojom portáli navalny.com zmapoval luxusné moskovské nehnuteľnosti Medoevovcov za takmer miliardu rubľov, aj ich väzby na jedného z najmocnejších politikov súčasného Ruska – starostu Moskvy a Putinovho muža Sergeja Sobjanina. Navalnému podľa investigatívneho portálu neuniklo ani ich podnikanie a nehnuteľnosti na Slovensku, asi polhodiny cesty autom od Bratislavy – v Limbachu.

Zdroj: Reprofoto investigace.cz

Vila v Limbachu a podnikanie na Slovensku

Portál informuje aj o podnikateľských aktivitách. Na manželku Igora Medoeva Irinu je napísaná firma Medeva s.r.o. sídliaca v priemyselnej časti Pezinka. Konateľom je jej zať Petr Ovsyannikov. Podľa Igora Medoeva chcela táto firma predávať protipožiarne gule. Nedostali však osvedčenie. Firmu na Slovensku založili v roku 2009 a finančný vrchol prežila v roku 2011 a 2012, keď tržby dosahovali 270-tisíc eur. V roku 2013 nastal prudký pokles a firma od roku 2015 má obraty v tisíckach eur. Druhá firma – Ivera Invest, kde bol konateľom Peter Ovsyannikov, sídli na rovnakej adrese v Pezinku. Táto firma patrí ďalším ruským občanom, manželom Andrianovým. V Rusku sa podľa ICJK „preslávili“ ako výhradní dodávatelia obuvi pre ministerstva vnútra a jeho inštitúcií, vrátane FSB.

Zdroj: Reprofoto investigace.cz

Spoločnosť bola založená v čase, keď jej manžel bol asistentom ruského ministra obrany - v rokoch 2001-10. Od roku 2011 sa Igor a Irina Medojevovci stali vlastníkmi domu "v elitnej oblasti neďaleko Bratislavy" - v obci Limbach. Podľa odborníkov ich dom podľa odhadov môže stáť od 250-tisíc do 600-tisíc eur. Echo Moskvy pripomína, že Medojev starší pracoval iba v štátnych bezpečnostných orgánoch a jeho manželka nepodniká vo veľkom rozsahu. Vedľa domu Igora Iriny Medojevovcov je ďalšia vila s bazénom - patrí dcére Medojevovcov a jej manželovi, uviedlo Echo.

Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitry Serebryakov

Podľa zistení portálu Meduza.io manželom dcéry Medojevovcov - Maje - je Piotr Ovsiannikov, ktorý je vedúcim oddelenia kontroly a účtovníctva rezortu práce a sociálnej ochrany na moskovskej radnici. Ovsiannikov, ako napísala Novaja gazeta, je spájaný s majiteľmi spoločnosti Faradaj, ktorá je najväčším dodávateľom špeciálnej obuvi pre orgány činné v trestnom konaní. Za posledných niekoľko rokov spoločnosť Faradej získala zákazky na viac ako 11 miliárd rubľov (150 miliónov eur), a to väčšinou bez verejnej súťaže. Vila majiteľov spoločnosti Faradej susedí s domami Medojevovcov a Ovsiannikovovcov.

Medoev všetko popiera

Reportérom Investigatívneho centra Jána Kuciaka sa podarilo spojiť s Igorom Medoevom. Podľa ICJK tvrdí, že s prípadom nič nemá a ani nevie, ako Golunov vyzerá. „Syn tiež nevedel, čo sa deje. Bol na dovolenke v Soči. Keď sa vrátim do Ruska, chcel by som sa s Golunovom porozprávať. Aby napísal, že my sme sa na tom nepodieľali,“ cituje Igora Medoeva ICJK. Ako dôvod, prečo je na Slovensku, uviedol, že hľadal miesto, kde si v pokoji užije dôchodok. Okrem iného o tom informovala aj rozhlasová stanica Echo Moskvy.

Zdroj: SITA/Dmitry Dzhulay, meduza.io via AP

Medoev ďalej v rozhovore s novinármi ICJK povedal, že svoj dom v Limbachu kúpil 250-tisíc eur, pričom financie získal predajom svojho vidieckeho domu v Rusku. Poznamenal tiež, že príslušníci ruskej armády na dôchodku majú "dobrý dôchodok - okolo 3000 eur".

Prepojenie na pohrebnícku mafiu

Minulý týždeň sa ruská polícia pokúsila tohto novinára obviniť z predaja drog, ale aj pod tlakom kolegov a verejnosti boli napokon tieto obvinenia stiahnuté a novinár prepustený na slobodu. Ako uviedlo Echo Moskvy, Golunov pred svojím zatknutím pripravoval materiál o praktikách v pohrebných službách v Rusku, pričom počas svojho vyšetrovania narazil aj na mená šéfa správy FSB pre Moskvu a Moskovskú oblasť Alexeja Dorofejeva a jeho asistenta Marata Medojeva, ktorí "mohli mať záujmy" v pohrebníckom biznise.

Zdroj: SITA/Artemie Mindrin,Rain TV Channel via AP

Generálmajor Medojev je otcom podplukovníka FSB Marata Medojeva. Generálmajor Medojev je nositeľom titulu Hrdina Ruska, je bývalým zamestnancom FSB a bývalým poradcom ruského ministra obrany, uviedol portál Meduza.io. Navaľnyj vo svojom blogu poznamenal, že Medojevovi staršiemu je dokonca venovaná stránka na ruskej Wikipedii.

Veľké majetky

Kauze Medojevovcov sa venuje aj nadácia opozičného ruského politika Alexeja Navaľného - Fond boja s korupciou (FBK) -, ktorá vo štvrtok zverejnila informáciu, že Medojevovci vlastnia v Moskve štyri byty v celkovej hodnote 340 miliónov rubľov (4,6 milióna eur). Igor Medojev podľa FBK v Moskve vlastní aj nebytový dom s plochou 948 metrov štvorcových, ktorú prenajíma Moskovskej diaľničnej inšpekcii za dva milióny rubľov mesačne. Ako poznamenal Navaľnyj, inšpekciu predtým riadil príbuzný Igora Medojeva - otec jeho zaťa, Jurij Ovsiannikov, ktorý bol krátky čas aj ministrom dopravy na Kryme.

Nájomné za túto budovu, ako vyplýva z dokumentov o uzavretí zmluvy, osobne schválil primátor Moskvy Sergej Sobianin. Navaľného tím tiež zistil, že dopravná spoločnosť ďalšieho Medojevovho zaťa, podnikateľa Michala Baranova, do roku 2014 získavala kontrakty od ministerstva obrany. Objednávky prestali, keď sa Baranov rozviedol s Medojevovou dcérou Eľdou. Tej po rozvode zostal v Moskve byt s plochou 345 m2 v hodnote 250 miliónov rubľov (3,4 milióna eur), ktorý nedávno predala.

Luxusné autá

Medojevovci podľa FBK vlastnia aj najmenej desať áut, z toho tri značky Land Rover a tri mercedesy, a viacero motocyklov. V roku 2017 predal Marat Medojev auto Valerijovi Boľšakovovi, pričom podľa Navaľného sa toto meno nachádza aj na internetovej stránke štátnej rozpočtovej inštitúcie Ritual, pričom funkčné zaradenie je "vedúci oddelenia". Ritual je štátna organizácia poskytujúca občanom služby v oblasti pohrebníctva.

Na prepojenie Medojevovcov s "pohrebníckou mafiou" upozornilo začiatkom týždňa ruské investigatívne centrum Projekt, ktoré ho uviedlo aj ako možnú príčinu Golunovovho zadržania. „Je možné po tom všetkom poprieť existenciu silných neformálnych väzieb medzi štátnym podnikom Ritual (pohrebnou mafiou) a podplukovníkom FSB Medojevom?“ píše na svojej stránke politik Navaľnyj.

Kauza Golunov

Ivan Golunov je ruský investigatívny novinár, ktorého zatkli policajti oblečení v civile, keď bol na ceste za svojím zdrojom. Keď mu potom prehľadávali batoh, “našli v ňom” 3,56 gramu drogy mefedron. Pri prehliadke jeho bytu “objavili” ďalších 5,42 gramu kokaínu a údajné drogové laboratórium. V Rusku mu za to hrozilo až dvadsať rokov väzenia. Podľa Golunova však boli drogy nastrčené samotnou políciou. Jeho kolegovia tvrdia, že to mala byť odplata za to, že pripravoval investigatívny článok o Maratovi a Igorovi Medoevových a ich napojení na politiku aj takzvanú “pohrebnícku mafiu”.

Zdroj: SITA/Evgeny Feldman/meduza.io via AP

Prípad vyvolal mimoriadnu medzinárodnú pozornosť a solidaritu ruských novinárov, ktorí sa hromadne postavili za svojho kolegu. Polícia neskôr priznala, že fotografie drogového laboratória nepochádzali z Golunovho bytu, ministerstvo vnútra prípad pre nedostatok dôkazov okamžite uzavrelo a Golunova prepustili na slobodu. Tým úrady vlastne uznali, že jeho zadržanie nebolo v poriadku.

SIS a VS by sa mali zaujímať o prípad novinára Golunova

Medializované informácie, že na pokuse o kompromitáciu ruského novinára Ivana Golunova sa mali podieľať príslušníci ruskej tajnej služby, pričom jeden z nich žije a podniká na Slovensku, sú podľa strany SaS znepokojujúce. „Sme presvedčení, že bezpečnostné orgány Slovenskej republiky musia zintenzívniť svojej úsilie ohľadom pôsobenia ruských tajných služieb a ich agentov na území Slovenska, nevynímajúc podozrenia z financovania extrémizmu. Vojenské spravodajstvo a Slovenská informačná služba majú zo zákona povinnosť získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie o aktivite cudzích spravodajských služieb na území Slovenska,“ povedal podpredseda SaS a tímlíder strany pre vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Ľubomír Galko.

Strana SaS bude žiadať riaditeľov našich tajných služieb, aby poslancom Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť poskytli informácie, venované osobitne pôsobeniu ruských spravodajských služieb na Slovensku vrátane podozrení v prípade ruského novinára Ivana Golunova.