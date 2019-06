Kampaň Greenpiss si uťahuje z ekológov: Nitky vedú až k investíciam do uhlia českého miliardára

PRAHA - Na prvý pohľad to vyzerá ako bežné internetové hejterstvo a uťahovanie si z ekologických aktivistov, no pozadie kampane Greenpiss je oveľa komplikovanejšie. Ako už jej názov napovedá, zameriava sa na témy súvisiace so životným prostredím a cieľom je napríklad skoncovanie s "ekoterorizmom". Za touto iniciatívou sa však nitky zbiehajú k agentúre, ktorá mala na starosti verejný obraz firiem, ktoré patria českému podnikateľovi Pavlovi Tykačovi. A ten podľa portálu aktualne.cz vo veľkom investuje do uhoľnej energetiky a ťažby.

Greenpiss má svoj profil na Facebooku aj videokanál na Youtube. Jej tvorcovia usporiadali napríklad súťaž o "najväčšiu ekodebilitu" a obľúbenou zábavkou je aj navážanie sa do 16-ročnej Grety Thurnbergovej, mladej švédskej aktivistky, ktorá získala ocenenie od Amnesty International za ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám.

"Gretenizmus sa začína pomaly meniť v gretofašismus. Kto nejde s nimi a odváži sa nesúhlasiť, toho zadupú do zeme. A trúfajú si dokonca aj na deti, hrdinovia. Ale to nás u zeleného hnutia zase tak veľmi neprekvapuje," píše sa v profile Greenpiss.

"Stránka Greenpiss a na nej naviazané profily na Facebooku a YouTube funguje v nejakej podobe od roku 2016. Začala byť aktívna po akcii Greenpeace na chladiacej veži elektrárne Chvaletice. Teraz je statický web nedosiahnuteľný, avšak o to viac aktívny je na Facebooku, kde si profil Greenpiss platí reklamy a snaží sa loviť fanúšikov. To, že útočí priamo na našu organizáciu, je už od samého začiatku zjavné. My samozrejme kampane, ktoré sa snažia poškodiť našu organizáciu sledujeme a snažíme sa odhaliť, kto za nimi stojí. Napríklad už skôr sme upozorňovali na podozrenie, že si firmy Pavla Tykača platia okrem PR špecialistov aj internetovú trolliu farmu," povedal pre Echo24 tlačový hovorca organizácie Greenpeace Lukáš Hrábek.

Český podnikateľ Pavel Tykač ovláda holding, v ktorom sa združili jeho firmy predtým spadajúce do skupín Czech Coal a Sev.en. Svoju pozíciu v uhoľnom biznise pritom v poslednom čase významne posilňuje. Opakovane sa podľa aktualne.cz usiluje o odkúpenie elektrárne Počerady, ktorá v súčasnosti patrí štátom väčšinovo vlastnenému ČEZu. Hnedým uhlím ju zásobuje neďaleký lom Vršany, ktorý vlastní Tykač prostredníctvom skupiny Czech Coal. Taktiež sa uchádza o nákup elektrární v Nemecku a uhoľných zdrojov v Grécku.

Pavel Tykač Zdroj: profimedia.sk

Webovú doménu Greenpiss vlastní Michaela Kuřátková, bývalá zamestnankyňa agentúry Olmer ad, a životná partnerka majiteľa tejto agentúry ako aj ďalšej agentúry Talk PR. Obe firmy spolupracujú so spoločnosťou Severná energetická a podľa svojej webovej prezentácie sa napríklad podieľali na vytvorení stratégie jej verejného obrazu v roku 2013. Severná energetická pritom patrí práve do Tykačovho portfólia.

Agentúra Olmer ad odmietla, že by sa na kampani Greenpiss akokoľvek podieľala. "O týchto aktivitách nič nevieme," povedal za firmu Petr Dušek. Zástupcovia Talk PR a Michaela Kuřátková na poslané otázky nereagovali. Hovorkyňa skupiny Sev.en Gabriela Sáričková Benešová na uvedené skutočnosti odpovedala veľmi stručne. "Agentúra Talk PR s nami spolupracuje a poskytuje nám služby v oblasti komunikácie. Ostatné vaše tvrdenie či úvahy sa nijako netýkajú Sev.en Energy, a preto k nim nemám čo povedať," uviedla v e-maile pre aktualne.cz.