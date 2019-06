Múr medzi USA a Mexikom bude naďalej financovaný: Súd odmietol podnet kongresmanov

Na súd sa s príslušným podnetom obrátila Snemovňa reprezentantov amerického Kongresu, ktorú kontroluje opozičná Demokratická strana. Federálny súd vo Washingtone však sťažnosť odmietol. Kongresmani vo svojej žalobe namietali voči tomu, že Trumpova administratíva chce na výstavbu kontroverzného múru použiť aj prostriedky z rozpočtu ministerstva obrany Spojených štátov. Poukazovali pritom na skutočnosť, že Kongres odmietol prezidentovi poskytnúť na tento účel toľko prostriedkov, koľko požadoval.

Sudca washingtonského federálneho súdu Trevor McFadden sa vo svojom pondelkovom verdikte nevyjadril k samotnému predmetu sporu. Žalobu však odmietol s odôvodnením, že Kongres nemá právo "zaťahovať súdne orgány do politického súboja s prezidentom", pokiaľ ide o implementáciu zákonov. Sudca, ktorého do funkcie nominovala súčasná administratíva, svoje rozhodnutie zdôvodnil princípom nezávislosti justície. Súdne orgány sa podľa McFaddena nemôžu zapájať do riešenia politických sporov medzi zákonodarnou a výkonnou mocou.

Snemovňa reprezentantov sa snažila zabrániť tomu, aby prezident mohol čerpať prostriedky na výstavbu múru aj z peňazí ministerstva obrany určených na vojenské stavby či boj proti drogám. To Trumpovi umožňuje stav núdze na hranici Spojených štátov s Mexikom, ktorý sám vyhlásil vo februári 2019. Kongresmani mu totiž neboli ochotní na tento účel poskytnúť toľko financií, koľko požadoval. Od washingtonského federálneho súdu žiadali predbežné opatrenie, ktoré by čerpanie miliárd dolárov z rozpočtu Pentagónu zablokovalo. Argumentovali pritom tým, že prezident si uzurpoval právomoci Kongresu v oblasti prideľovania rozpočtových zdrojov. Sudca však ich žiadosti napokon nevyhovel.

Podľa agentúry AP toto rozhodnutie umožní Trumpovi pohnúť sa vpred s výstavbou pohraničného múru, ktorý predstavoval jeden z jeho kľúčových bodov predvolebných sľubov. Verdikt súdu prichádza v období, keď Trump rozbieha svoju kampaň pred budúcoročnými prezidentskými voľbami, v ktorých sa uchádza o znovuzvolenie.