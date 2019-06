FOTO Tínedžerku mesiace v škole šikanovali: Potom ju donútili k takej odpornosti, že si vzala život

NEW YORK - Tínedžerka z newyorského Bronxu mesiace bojovala so šikanou v škole. Jedného dňa dospel horor, ktorý zažívala, tak ďaleko, že už nevidela cesty späť. Podľa žaloby, ktorú podali jej rodičia, sa zabila po tom, čo ju dvaja chlapci donútili k orálnemu sexu a ostatní spolužiaci sa jej za to posmievali. Mya Vizcarrondo-Riosová (†16) skočila zo strechy 34-poschodovej budovy, v ktorej bývala. Stále mala na sebe batoh, keď jej telo našli na chodníku.

Jej rodičia, Heriberto Rios a Nelly Vizcarrondová, tvrdia, že ich dcéra bola vystavená chronickému šikanovaniu, ktoré zahŕňalo fyzické útoky aj psychické týranie odvtedy, čo bola v septembri 2017 zapísaná na strednú školu Harryho S. Trumana.

Zdroj: GoFundMe

V žalobe, ktorá bola podaná proti mestu, ministerstvu školstva, zamestnancom školy a jednej z údajných násilníčok, sa uvádza, že Mya sa sťažovala školskému poradcovi a riaditeľka Keri Alfanová ju poslala späť do triedy s tým, že jej oznámenie prešetria, no nič sa nestalo. Podľa denníka New York Daily News o tom neinformovali ani rodičov. A to ani vtedy, keď Mya začala koncom roku 2017 blicovať.

Rodičia videli, že sa s ich dcérou niečo deje, no nechcela im nič konkrétne povedať. Preto sa v januári 2018 stretli s poradcom, avšak škola sa aj tak nemala k činu, aby dievčaťu uľahčila život. V deň keď zomrela, mala byť sexuálne napadnutá. Bola nútená vykonať orálny sex na inom študentovi a táto udalosť sa tak rýchlo rozkríkla, že si ju jej spolužiaci okamžite začali doberať.

Zdroj: GoFundMe

Mya, ktorá nezvládla otrasný nátlak, odišla 28. januára minulého roka skôr zo školy a okolo 14-tej hodiny popoludní skočila zo strechy bytového domu. V žalobe sa uvádza, že poradca úmyselne ignoroval príznaky, že dievča trpí silnou emocionálnou bolesťou a depresiou v dôsledku šikanovania v škole. Deň po jej samovražde vylúčili zo školy jedno dievča a poradcu prepustili.

„Tragickým okolnostiam, ktoré spôsobili smrť mojej klientky, bolo možné predísť,“ uviedol vo svojom vyhlásení právnik John Scola, ktorý zastupujuje rodičov. Dúfa, že tento prípad si vezme k srdcu aj ministerstvo školstva, ktoré prehodnotí svoju politiku a preškolí svojich zamestnancov v otázkach týkajúcich sa šikany, aby už žiadny študent necítil beznádej, že jediným východiskom je samovražda.

Zdroj: GoFundMe ​

„Bola to tragická strata, študenti si zaslúžia bezpečné a podporujúce školské prostredie. Uznávame, že šikanovanie môže mať hlboké dôsledky a školy musia okamžite preskúmať a riešiť akékoľvek obvinenia," stojí v stanovisku newyorského ministerstva školstva.