Hrozil sestre, že jej hlavu odtrhne sekerou: Jozef (53) dostal dvadsať rokov väzenia

BANSKÁ BYSTRICA – Trest dvadsať rokov odňatia slobody nepodmienečne za týranie svojej sestry podľa zásady trikrát a dosť potvrdil dnes odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 53-ročného Jozefa Gašpara zo Zvolenskej Slatiny. V minulosti viackrát trestaný Jozef týral sestru Natašu pod vplyvom alkoholu a vdychovania toluénu od nezisteného času do januára 2018.

Vysoký trest Gašpar dostal podľa zásady trikrát a dosť, pretože ho už predtým odsúdili za dva zločiny lúpeže. Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné. Gašpar žil v obci Zvolenská Slatina, časť Úhrady v unimobunke. Keď mu zhorela, postavil si primitívny bunker, ale za sestrou chodieval do jej obydlia najmä keď mal vypité a bol ovplyvnený fetovaním toluénu.

Vtedy o dva roky mladšiu príbuznú, ktorá bola po dopravnej nehode čiastočne invalidná, verbálne napádal, vulgárne jej nadával, vyvolával spory a hádky a požadoval od nej peniaze. Udieral ju rukami, kopal do nôh, bil ju palicou a fackoval. Agresívne konanie Gašpara vyvrcholilo 18. januára minulého roku, keď sestru kopol tak, že spadla.

Nataša si vykĺbila ľavé rameno a utrpela ďalšie zranenia, z ktorých sa liečila 35 dní. Gašpar sestre pri tom vulgárne nadával a hrozil, že jej „hlavu odtrhne sekerou“. Sestra pred násilníkom ušla k susede a privolala políciu i záchranku. Hoci agresívny brat jej ubližoval aj predtým, brala na neho ohľad ako na príbuzného. Tentoraz však podala na neho trestné oznámenie a na Gašpara sudca uvalil väzbu za zločin týrania blízkej osoby.

Na súde Gašpar vyhlásil, že sestre neublížil a trestné oznámenie označil za pomstu. Senát Okresného súdu vo Zvolene vykonal rozsiahle dokazovanie vrátane znaleckých posudkov na súrodencov. Za týranie mohol súd uložiť trest odňatia slobody na tri až osem rokov. V tomto prípade však musel zobrať do úvahy nielen to, že Gašpar bol v minulosti 17-krát súdne trestaný, ale najmä skutočnosť, že ho odsúdili za dva zločiny lúpeže. Tým sa dostal do kategórie obžalovaných, ktorým sa ukladajú tresty podľa zásady trikrát a dosť a kde je najnižšia sadzba 20 rokov odňatia slobody.

Proti rozsudku sa odvolal Gašpar s tvrdením, že je nevinný, sestra si všetko vymyslela a udala ho z pomsty. Žiadal oslobodiť, resp. vec vrátiť na doplnenie dokazovania. Odvolací súd mu nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda senátu zároveň nariadil výkon trestu. Gašpar si ho odpyká v ústave so stredným stupňom stráženia.