Sanitár Martin viezol choré bábätko v inkubátore: VIDEO Ohrozoval ich mladý pirát ciest

Skutok mal spáchať osemnásťročný mladík na vozidle audi, ktorý funguje na sociálnej sieti Instagram pod menom Darek Kastelic. Práve na nej mali jeho kamaráti zverejniť videá, ako predbiehal pojazdnú ambulanciu. Zo záberov síce nie je jasné, či v aute sedel sám, no podľa webu Krimi Plzeň, ktorý o prípade informoval, v ňom sedelo viacero osôb. Darekov profil bol v nedeľu zrušený, informoval server. „Chlapče, vymaž to, nechcem mať problém, čo keď to uvidí, napríklad, nejaký policajt na insta,“ mal znieť mladíkov komentár pod videom, ktoré na spomínanú sociálnu sieť pridal jeden z jeho priateľov.

Bezohľadného predbiehacieho manévru sa mal násťročný mladík dopustiť z noci na sobotu na ceste v úseku medzi Domažlicami a Semošicami. Usiloval sa pretekať so sanitkou, ktorá bola privolaná k akútnemu prípadu. Záchranka so zapnutými majákmi prevážala v inkubátore do nemocnice novorodenca.

„Dobehlo nás čierne audi s plzeňskou značkou, v tú chvíľu som šiel so zapnutými majákmi veľmi rýchlo, no aj tak nás audi niekoľkokrát predbehlo, minimálne dvakrát na plnej čiare,“ povedal pre web záchranár a vodič sanitky Martin. „Viezli sme toho chorého novorodenca, ktorý sa narodil len pred pár hodinami, to je strašne krehučký človiečik a on nás takto predbiehal. Riskoval nielen svoj život, ale hlavne život toho maličkého človiečika v inkubátore,“ dodal.

Videá z opakovaného prebiehania záchranného vozidla si chlapci natáčali na mobily a následne ich nahrávali na sociálnu sieť. „Tá sanitka šla iba 100, takže nemohla ísť k ničomu vážnemu,“ napísal na svoju obhajobu 18-ročný vodič, ktorého na Instagrame skritizovalo množstvo užívateľov.

V súčasnosti sa prípadom zaoberá polícia.