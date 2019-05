Európski giganti nesklamali: Svetlo sveta uzreli prvé čísla o účasti, TOTO sú odhady

BRUSEL - V Španielsku, Francúzsku i Nemecku bude zrejme účasť v tohtoročných eurovoľbách vyššia ako v roku 2014. Popoludňajšie odhady o účasti v Španielsku hovoria o 35 percentách, zatiaľ čo v predchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu sa na nich do rovnakého času zúčastnilo 24% voličov.

V krajine sa pritom dnes konajú aj komunálne a niektoré regionálne voľby, vrátane volieb starostov Madridu a Barcelony, zatiaľ čo v roku 2014 boli eurovoľby samostatne. V Nemecku do 14:00, teda štyri hodiny pred uzavretím volebných miestností, svoj hlas odovzdalo 29% registrovaných voličov. V roku 2014 to bolo v rovnakom čase 26%. Uvedené číslo však nezahŕňa poštou odoslané hlasy.

Vo Francúzsku do poludnia odvolilo 19% ľudí, v porovnaní so 16% spred piatich rokov. Voľby do EP, v ktorých si voliči vyberajú 751 zástupcov v europarlamente, sa konajú od 23. do 26. mája. Po odchode Veľkej Británie z EÚ, počet poslancov klesne na 705. Prvé predbežné výsledky za celú úniu by mali byť dostupné okolo 23:15.