Chcete vidieť mŕtvolu? Zaplatíte! VIDEO Otestovali sme zákon, ktorý vás môže prekvapiť na cestách

NORIMBERG - Slovenská polícia pokutuje vodičov za to, že si počas šoférovania točia nehody. V Nemecku však hrozí nielen pokuta, ale aj poriadne čistenie žalúdka zo strany policajtov. Na vlastnej koži to zažil český, ale aj nemecký kamionista.

"Chcete vidieť mŕtvolu? Poďte, ja vám ju ukážem. Nie? Tak prečo ste si to točili? Hanba vám," hovorí vo videu, ktoré zverejnil nemecký spravodajský portál BR24 policajt českémú vodičovi kamióna. V Nemecku sú totiž prísnejšie zákony ako u nás.

Policajt vo videu ďalej vysvetľuje, že ak by udelil len pokutu, tak by to na vodičov nemalo dostatočný účinok a spravili by to znova. Okrem českého vodiča, je vo videu aj maďarský. Zákon, ktorý zakazuje točiť tragédie a havárie, je v Nemecku platný od roku 2017 a hrozí pokuta až do výšky 500 eur.

Zákon je prísny

Na diaľnici v Nemecku sme mali podobnú skúsenosť aj my. Počas našej služobnej cesty sme ostali zaseknutí asi hodinu a pol v zápche na diaľnici. Točili sme zápchu zo sedadla spolujazdca, keď nás zbadali hasiči a kázali zastaviť auto. Keď sme vystúpili, prišiel k nám policajt, ktorý požadoval, aby sme mu ukázali zábery.

"Sie wollen tote Menschen sehen? Fotos machen? Schämen sollten Sie sich!" Bei einem tödlichen #Unfall auf der A6 hat die #Polizei die #Gaffer zur Rede gestellt. pic.twitter.com/EUtA8uoImh — BR24 (@BR24) 21. mája 2019

Vysvetlili sme mu, že sme novinári a točili sme len zapchatú diaľnicu. "Ako zahraniční novinári nemáte právo točiť na diaľnici. Naše zákony to nepovoľujú," vysvetlil nám policajt. Zábery sme museli vymazať, no vyviazli sme bez pokuty.

Na diaľnici v Nemecku je zakázané točiť alebo fotiť nehody. Zdroj: Maarty