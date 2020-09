Črtá sa ďalší medzinárodný finančný škandál: Svetové banky umožnili prať špinavé peniaze!

Únik dokumentov a ich obsah prezentoval portál BBC News. V tomto prípade ide až o dva bilióny dolárov. Hovorí sa v nich o tom, ako niektoré zo svetových bánk umožňovali zločincom prať špinavé peniaze. Dokumentov má byť dokonca viac ako 2500 a pochádzať majú z obdobia 2000 až 2017.

Zdroj: SITA/AP Photo/Lee Jin-man

Hlásenia pre americký FinCEN

Z dokumentu vyplýva, že išlo o reporty bánk v prípade podozrivých aktivít, ktoré boli hlásené americkému úradu FinCEN. Ten spadá pod ministerstvo financií americkej vlády a tiež vyšetruje finančnú kriminalitu.

Z aktivít, ktoré boli zaznamenané, malo mať výhody až 5 svetových bankových subjektov. Medzi nimi boli FPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank a Bank of New York Mellon. Okrem toho boli udeľované aj sankcie za to, že sa v minulosti podozrivé toky peňazí nezastavili.

Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein

Vizitka bánk

Prevody sa dokonca nemali zastaviť ani vtedy, ak im americkí činitelia pohrozili trestnými stíhaniami za to, že spolupracujú mafiánmi a inými podvodníkmi. Prvé hlásenie dostal server BuzzFeed News, ktorý sa o získané podelil z množstvom novinárov z celého sveta. Prvé husle hrala napríklad banka HSBC, ktorá podvodníkom dovolila premiestňovať ukradnuté milióny aj po tom, ako mala od amerických vyšetrovateľov vedomosti o podvode.

Druhá spomínaná je JPMorgan Bank, ktorá mala podľa dokumentov jednej zo spoločnosti umožniť presunúť cez londýnsky účet viac ako jednu miliardu dolárov bez toho, aby mali vôbec informácie o tom, kto má firmu vo vlastníctve. Až neskôr sa zistilo, že spoločnosť môže byť v područí človeka, ktorý je v rebríčku FBI medzi top desiatkou najhľadanejších zločincov.

Ďalší na zozname je aj blízky spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina. ktorý podľa uniknutých dokumentov použil banku Barclays Bank k tomu, aby sa vyhol zákazom obchodovania s finančnými službami na západe. Umelecké diela boli jednou z položiek, na ktoré použil tieto peniaze.

Deutsche Bank je zase v ešte viac nelichotivej situácii, keďže podľa dokumentov presúvala peniaze, ktoré boli prané organizovaným zločinom, teroristami či obchodníkmi s drogami.

Po bankách prišlo aj na mená

K finančným transakciám v dokumentoch sa, prirodzene, viažu aj nejaké mená, ktoré nie sú verejnosti vo svete neznáme. Medzi prvými je ruský oligarcha Oleg Deripaska, Afričanka Isabel Dos Santosová, ktorá rozhodne nepatrí medzi najchudobnejších, ale aj bývalý manažer volebnej kampane Donalda Trumpa Paul Manafort.

Podľa BBC ide o posledný z mnohých únikov za posledných päť rokov, ktoré pomohli odhaliť tajné obchody či pranie špinavých peňazí a inú finančnú kriminálnu činnosť. "Tieto dokumenty sú súčasťou prísne stráženého tajomstvá medzinárodného bankového mechanizmu," tvrdí BBC. Tí tiež prirovnali únik FinCEN dokumentov ku staršej kauze z apríla 2016 Panama Papers. Vtedy došlo k odhaleniu tajných účtov politikov, ktorí si v daňových rajoch tieto účty zriadili.