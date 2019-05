Macron obvinil Bannona a ruských oligarchov z ničenia Európy

Emmanuel Macron

Zdroj: SITA/AP Photo/Francois Mori, Pool

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron obvinil bývalého Trumpovho hlavného stratéga Stevea Bannona a ruských oligarchov z konšpirácie zničiť spolu s európskymi nacionalistami Európsku úniu (EÚ). Francúzsky líder v rozhovore pre utorkové vydanie francúzskych regionálnych novín povedal, že Európania "by nemali byť naivní" v súvislosti so zahraničným zasahovaním pred tohtotýždňovými voľbami do Európskeho parlamentu.