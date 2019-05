Je to definitívne! Slamkám, príborom aj tyčinkám odzvonilo: Európa ide chrániť prírodu

BRUSEL - Členské krajiny Európskej únie dnes formálne potvrdili novú smernicu zakazujúcu plastové výrobky na jedno použitie. Cieľom opatrenia, ktoré sa týka napríklad jednorazových slamiek, plastového riadu, tyčiniek do uší aj niektorých ďalších plastových výrobkov, ku ktorým existujú ekologickejšie alternatívy, je znížiť množstvo plastového odpadu. Členské štáty majú teraz najviac dva roky na prevedenie nových pravidiel do svojich vlastných zákonov.

Rozhodnutie členských krajín, ktoré je zavŕšením celého legislatívneho procesu, dnes oznámila Rada EÚ v tlačovej správe. Nové pravidlá predložila Európska komisia presne pred rokom, od tej doby sa o ich konečnej podobe vyjednávalo. Európsky parlament text smernice odsúhlasil v marci.

Prestať by sa tak mali predávať jednorazové plastové príbory, taniere, úchyty k nafukovacím balónikom, polystyrénové obaly na potraviny a hrnčeky na nápoje určené na okamžitú spotrebu a tiež ďalšie produkty z plastov, ktoré môžu prispievať k znečisteniu takzvanými mikroplastmi.

Zdroj: Getty Images

Členské štáty sa tiež dohodli, že do roku 2029 by malo byť zrecyklovaných deväť desatín plastových fliaš. Do roku 2025 budú musieť byť takéto fľaše vyrábané aspoň sa štvrtinovým podielom recyklovaného plastu, do roku 2030 by mal tento podiel vzrásť na tridsať percent.

Nové predpisy sú namierené aj proti filtrom v tabakových výrobkoch, ktorých súčasťou sú plasty. Cigarety a ďalšie výrobky, ktoré takéto filtre majú, budú musieť byť opatrené vhodným upozornením, vrátane poznámky o škodách hroziacich životnému prostrediu, ak bude filter odhodený inam než do koša. Členské krajiny tiež majú prijať kroky, aby výrazne znížili užívanie plastových obalov na potraviny a nápoje, pre ktoré zatiaľ neexistujú náhradné obaly.