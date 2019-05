Krv strieka, ale zázraky sa dejú: Strašný pád chlapčeka zastavila až ostrá roxorová tyč

Chlapček sa pri páde napichol na jednu z tyčí. Oceľ prenikla cez jeho ľavé stehno a spodnú časť brucha, na druhej strane tela vyšla cez hornú časť chrbta. Dieťa ostalo napichnuté v polohe plodu v matkinom tele. Svedkom tohto strašného výjavu bol Pankaj Parma, elektrikár pracujúci v blízkosti hrajúcich sa detí. Nečakal ani chvíľu, odrezal časť vyčnievajúcej tyče, aby chlapca mohol rýchlo dopraviť do nemocnice King George Hospital vzdialenej asi osem kilometrov.

Zdravotnícky štáb sa po prípravách na núdzový zákrok asi hodinu po dovezení malého pacienta pustil do riskantnej operácie. Chirurgovia mu museli rozrezať stehno a otvoriť brušnú dutinu, aby odstránili tyč. O tri hodiny neskôr ju konečne vytiahli. Doktor Samir Mishra, jeden z tímu, ktorý zachránil Nadeema, povedal, že tyč prešla len dva cm od pečene, ale prenikla cez bránicu a tenké črevo. “Spočiatku sme nevedeli, ktoré vnútorné orgány tyč prepichla, takže ak by sme ju jednoducho vytiahli, ohrozili by sme tým jeho život.” Zdroj: Profimedia

Dieťa malo pri všetkej smole veľké šťastie, kovový prút vnikol do jeho tela v uhle, ktorým sa vyhol všetkým životne dôležitým orgánom vrátane srdca a vyšiel hornou časťou chrbta. Po 14 dňoch v nemocnici Nadeema 22. apríla prepustili domov. Kontrola ukázala, že strašný úraz síce poznačil chlapčeka hlbokými jazvami, ale na jeho psychike nezanechal stopy. Nadeem je zasa hravý ako predtým.