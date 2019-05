Zložia zbrane: Izrael a hnutie Hamas sa dohodli na polročnom prímerí v Gaze

Nepokoje v Gaze

Zdroj: SITA/AP Photo/Muhammed Dahman

GAZA - Izrael a palestínske hnutie Hamas uzavreli dohodu o šesťmesačnom prímerí pozdĺž hraníc pásma Gazy so židovským štátom. V pondelok večer o tom informovala izraelská televízia Kešet 12. Podľa denníka The Times of Israel sa Hamas zaviazal zastaviť násilné incidenty pozdĺž hraničného plotu a rešpektovať ochrannú zónu 300 metrov od hraníc.