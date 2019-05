Londýnskych policajtov privolali k nevybuchnutej bombe: FOTO čuda, ktoré našli na pláži

"Strážnici boli privolaní do Wappingu, aby preverili možné nevybuchnuté zariadenie, ktoré rieka vyplavila na breh," uviedli policajti na twitteri. "Našťastie po bližšej ohliadke zistili, že ide o obriu trblietavú vianočnú ozdobu," dodali a okrem fotografie domnelej bomby pripojili tiež emotikony vianočného stromčeka a Santa Clausa.

Officers were called to Wapping to investigate a possible unexploded device that had been washed up on the shore.

Luckily, upon closer inspection, it is a giant glittery Christmas bauble! pic.twitter.com/L6mCzr4Gjk