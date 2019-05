Nebezpečenstvo konfliktu v Perzskom zálive: USA presúvajú armádu, Irán hrozí útokom na Izrael

TEHERÁN/WASHINGTON - Spojené štáty vyslali uplynulý týždeň do oblasti Perzského zálivu útočnú skupinu pozostávajúcu z lietadlovej lode a ďalších plavidiel, ako aj svoje bombardéry B-52, pričom v piatok ohlásili aj presun batérie rakiet typu Patriot na Blízky východ. Tieto kroky sú podľa Washingtonu reakciou na obavy z možného zámeru Teheránu zaútočiť na americké sily alebo záujmy v regióne. Irán hrozí, že ak bude proti nemu lietadlová loď použitá, zaútočí na Izrael.

Spojené štáty kvôli nespresnenej iránskej hrozbe presunú na Blízky východ raketový systém Patriot, oznámilo v piatok americké ministerstvo obrany. Pentagon žiadne podrobnosti neuviedol. Agentúra AP však citovala bezpečnostného činiteľa, podľa ktorého je krok reakciou na zistenie spravodajských služieb, že Iránci naložili vojenský materiál a rakety do malých lodí.

Washington už minulú nedeľu oznámil, že do regiónu vyslal operačný zväz na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln. Minister obrany Patrick Shanahan minulý pondelok rozhodnutie označil za reakciu na bližšie nešpecifikovanú iránsku hrozbu.

Zdroj: SITA/Kaitlin McKeown/The Virginian-Pilot via AP

Podpredseda iránskeho parlamentu Ali Motahari v nedeľu v rozhovore pre novinárov povedal, že vojenské sily v regióne začali „psychologickú“ vojnu a varoval USA pred útokom. „Rozmiestnenie amerických vojenských síl v Perzskom zálive je skôr povahou psychologického boja. Nie sú pripravení na vojnu, zvlášť keď je Izrael v našom dosahu," povedal Motahhari pre tlačovú agentúru FARS.

Šéf iránskeho vzdušného letectva Amir Ali Hajizadeh však označil konanie USA za „vážnu hrozbu“ a povedal, že ak by sa Spojené štáty rozhodli urobiť krok, Irán by bol nútený k odvete. Slová Iránu neberie na ľahkú váhu bývalý izraelský minister financií, ktorý pre Ynet uviedol, že by nevylúčil žiadny scenár. Irán môže vypáliť na Izrael rakety.

„Americké sankcie lámu krk iránskej ekonomike a nová a silnejšia vlna (sankcií) ešte len príde,“ dodal.

Konflikt medzi Iránom a USA

Napätie medzi Iránom a USA vzrástlo vlani, keď USA odstúpili od medzinárodnej dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 a obnovili protiiránske sankcie. Americký prezident Donald Trump krok zdôvodnil tým, že dohoda nebráni Teheránu získať jadrové zbrane, hoci Irán uisťoval, že jeho nukleárny program je mierový.

Teherán minulý týždeň oznámil, že prestane niektoré záväzky vyplývajúce z dohody dodržiavať, a vylúčil možnosť americko-iránskych rozhovorov.

Dohodu uzavreli s Iránom okrem USA aj Rusko, Čína, Británia, Nemecko, Francúzsko a EÚ. Teherán doteraz podmienky dohody podľa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) plnil. Nemecko, Francúzsko a Británia vo štvrtok v spoločnom vyhlásení Irán vyzvali, aby sa naďalej jadrovou dohodou z roku 2015 riadil. Odmietli aj akékoľvek ultimátum zo strany Iránu.