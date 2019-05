Dôkaz zvyšujúcej sa hrozby? V USA odtajnili fotografiu iránskych rakiet v Perzskom zálive

WASHINGTON - Americké tajné služby odtajnili fotografiu zachytávajúcu iránske rakety nakladané na čln v Perzskom zálive. Podľa denníka The New York Times (NYT) boli práve takéto snímky zdrojom informácií o zvyšujúcej sa iránskej hrozbe.

Stanica CNN nedávno informovala, že americké tajné služby upozornili na to, že Iránci presúvajú balistické rakety krátkeho doletu na člny v Perzskom zálive. To bolo rozhodujúce pre to, že USA nechali presunúť do oblasti lietadlovú loď a bombardéry B-52, oznámilo niekoľko zdrojov stanici CNN. Biely dom začal hovoriť o zvyšujúcej sa hrozbe zo strany Iránu, napísal newyorský denník. Dva z jeho zdrojov oznámili, že odtajnenie fotografie nestačí na to, aby zdôvodnili tvrdenia o iránskej hrozbe. Podľa CNN ju Pentagon nezverejnil.

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

Zdroje denníka tiež tvrdia, že existujú ďalšie tajne urobené snímky, ktoré zachytávajú členov iránskych revolučných gárd, teda skupiny, ktorú americká administratíva zaradila medzi teroristické, nakladať rakety na člny v niekoľkých iránskych prístavoch. Zverejnenie týchto snímok podľa zdrojov ohrozí ich autorov aj metódy, vďaka ktorým boli získané.

NYT tiež napísal, že zábery vyvolali búrlivú debatu medzi Bielym domom, Pentagonom, Ústrednou spravodajskou službou a spojencami USA o závažnosti iránskej hrozby. Prezidentov bezpečnostný poradca John Bolton a minister zahraničia Mike Pompeo sa podľa denníka domnievajú, že fotografie dokazujú, že Iránci sa pripravujú útočiť na amerických vojakov. Ďalší členovia administratívy a Kongresu rovnako ako spojenci USA si naopak myslia, že ide skôr o prípravu Iránu na obranu v prípade ohrozenia zo strany USA.

Zdroj: SITA/AP/Vahid Salemi

Denník The Washington Post napísal, že prezidentovi Donaldovi Trumpovi sa nepáči, že ho poradcovia ako Bolton tlačia k vojne, ktorá má vyvolať zmenu režimu v Iráne. Hovorca Národnej bezpečnostnej rady Garrett Marquis povedal, že článok The Washington Postu nie je presný. Tiež Trump poprel nezhody v administratíve kvôli Iránu. "Vyjadrujú sa rôzne názory a konečné rozhodnutie je na mne," povedal v jednom svojom tweetu.