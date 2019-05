Ruské letecké spoločnosti zrušili desiatky letov: Lietadlá Suchoj Superjet 100 nepremávajú

Ako v pondelok informovala agentúra Interfax, naposledy bol let SSJ zrušený v nedeľu na linke z Krasnodaru do Čeľabinska. Cestujúcich, ktorí viac ako hodinu čakali na odlet v lietadle bez klimatizácie a svetla, napokon odcestovali iným lietadlom. Ďalšiu mimoriadnu situáciu hlásila v nedeľu aj posádka SSJ, ktorý letel z Moskvy do Samary.

Toto lietadlo sa po štarte muselo vrátiť do Moskvy po tom, ako senzory začali signalizovať poruchu systému posilňovača riadenia.Interfax dodal, že od tragédie na Šeremeťjeve bolo zrušených alebo zdržaných asi 50 letov s použitím lietadla SSJ. Zdroje ruského denníka Kommersant dodali, že v prípade lietadiel SSJ k takýmto situáciách dochádzalo aj v minulosti častejšie ako u iných typov strojov.

Uviedli však tiež, že po nedávnom nešťastí na Šeremeťjeve sa zrejme dopravcovia chcú "viac poistiť", a preto rušia aj lety, ktoré by sa inokedy boli uskutočnili. Ruské ministerstvo dopravy nateraz nevidí dôvod na zákaz používania lietadiel typu SSJ. Vládna komisia, ktorá vyšetruje nedávnu nehodu, nemá k lietadlu SSJ žiadne výhrady, dodal Interfax.