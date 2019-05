Ruská letecká spoločnosť reaguje na leteckú tragédiu: Zrušila lety strojov Suchoj Superjet

Do skorého večera bolo podľa stránky letiska Šeremetievo zrušených celkovo päť letov Aeroflotu, z ktorých pri štyroch zvyčajne nasadzujú Suchoj Superjet. Patria k nim vnútroštátne lety i let do švédskeho Göteborgu. Hovorkyňa Aeroflotu bezprostredne neposkytla k správe vyjadrenie. Baltská tlačová agentúra BNS informovala, že utorkový let Superjetu z Moskvy do Rigy mal meškanie tri hodiny, pretože pasažieri žiadali iné lietadlo po sťažnostiach na zápach po horení, ktoré spôsobili paniku. Stroj po bezpečnostnej previerke odletel a dorazil do svojej destinácie.

V Rusku pokračuje vyšetrovanie po nedeľňajšej tragickej nehode, pri sa ktorej Superjet 100 smerujúci do mesta Murmansk vracal na Šeremetievo podľa správ po zásahu bleskom. Lietadlo opakovane narazilo na pristávaciu dráhu, pričom sa zrejme prederavili palivové nádrže. Unikajúce palivo sa vznietilo a plamene zachvátili celú chvostovú časť lietadla.

Aerolínie Aeroflot boli v minulosti neslávne známe slabou bezpečnosťou, v uplynulých rokoch však zlepšili svoj imidž a smrteľnú nehodu nemali už viac než desaťročie, píše AFP. Lietadlo Suchoj Superjet 100 však od uvedenia do prevádzky v roku 2011 prenasledujú problémy a Rusko malo ťažkosti presviedčať zahraničné letecké spoločnosti, aby ho zakúpili. Pod petíciu za "úplné zastavenie letov Suchoj Superjet počas prebiehajúceho vyšetrovania" sa za dva dni podpísalo viac než 170.000 ľudí.

Hoci neexistujú konkrétne dôkazy, že by nedeľňajšia nehoda bola výsledkom technického problému, mnohé ruské médiá kritizovali toto domáce lietadlo. Jeho vývoj si vyžiadal obrovské vládne investície a podporovali ho na najvyššej úrovni. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na otázku o petícii povedal, že "len kompetentné letecké úrady" by mohli rozhodnúť o zastavení letov tohto stroja. Národný letecký dopravca Aeroflot využíva SSJ-100 vo veľkej miere pri letoch na kratšie vzdialenosti, dopĺňa AFP.