Holanďania, ktorí zmlátili čašníka v Prahe, sa postavili pred súd: Detaily brutality, hrozí im 18 rokov

PRAHA - Bratia Arash a Armin Nahviovci z Holandska, ktorí sú obžalovaní z vlaňajšieho pokusu o vraždu čašníka z reštaurácie v centre Prahy, dnes na súde uviedli, že na ich skupinku ako prvý fyzicky zaútočil manažér podniku. Do konfliktu sa údajne zapojili, aby bránili svojich priateľov. Mužom, ktorí prišli do českej metropoly na rozlúčku so slobodou, hrozí desať až 18 rokov väzenia. Brutálne zbitie čašníka, ktorý od bratov žiada odškodné 2,6 milióna korún (cca 101 500 eur), zachytili kamery.

Incident sa stal vlani 21. apríla na záhradke reštaurácie Polpo, ktorá sa nachádza pri obchodnom centre Quadrio. Slovný spor medzi sedemčlennou skupinou turistov a obsluhou vznikol kvôli tomu, že si cudzinci do podniku priniesli vlastný alkohol. Z následnej bitky vyšiel najhoršie jeden z čašníkov, ktorý prišiel na pomoc manažérovi reštaurácie. Po útoku zostal ležať v bezvedomí s komplikovanými a trieštivými zlomeninami lebky a s krvácaním do mozgu. Obžaloba označuje za dvoch hlavných agresorov práve bratov Nahviovcov.

Zdroj: Polícia ČR

Na podrobnosti incidentu sa presne nepamätajú

"Chceli sme v Prahe popíjať a užiť si to, čo sme presne robili až do toho incidentu," uviedol dnes na pražskom mestskom súde anglicky Armin, ktorý sa pred vzatím do väzby živil ako osobný tréner a ktorý bude mať tento týždeň 29 rokov. Tvrdí, že manažér reštaurácie bezdôvodne a nečakane napadol jeho kamaráta, a to vo chvíli, keď už sa skupinka po slovnom konflikte zdvíhala k odchodu. Na bitku si vraj príliš nepamätá.

S rovnakou verziou ohľadom začiatku bitky prišiel aj tridsaťdvaročný Arash, ktorý pred príletom do Češka podnikal v internetovom marketingu. Aj on vypovedal v angličtine, tlmočníka do holandčiny bratia odmietli. "Spomínam si, že som niekoho kopol dvakrát alebo trikrát do chrbta, ale boli to kopy nízkej intenzity, zozadu do rebier," povedal. Priznal tiež jeden kop do tváre.

Zdroj: profimedia.sk

Cudzinci z miesta činu utiekli a večer toho istého dňa odišli do Berlína. Tvrdia, že to mali od začiatku v pláne. Do Prahy sa následne vrátili, pretože odtiaľ mali kúpené letenky domov. Na pražskom letisku ich zadržala polícia. Bratia dnes uviedli, že netušili, že čašníkovi spôsobili také vážne zranenia a že ich policajti hľadajú. Z videa útoku, ktoré zhliadli vo väzbe, boli podľa vlastných slov v šoku - vôbec sa vraj totiž nezhodovalo s ich spomienkami. "Vyzeralo to, že sa správam ako nejaký robot," povedal Arash. Súrodenci tiež pripustili, že v Prahe pili alkohol oveľa viac, než sú normálne zvyknutí.

Zranený čašník má stále zdravotné problémy

Fyzický aj psychický stav zraneného čašníka nie je ani rok po incidente dobrý, muž sa musel podrobiť niekoľkým operáciám. "Som v pracovnej neschopnosti, mám zákaz fyzickej námahy," opísal dnes na súde. Obaja obžalovaní sa mu ústne ospravedlnili, predtým mu zaslali taktiež ospravedlňujúce listy. Ponúkli mu tiež, že mu podľa svojich možností uhradia spôsobenú ujmu.

Čašník vypovedal, že skupina turistov obsluhe reštaurácie vulgárne nadávala a pľula po nej. "Celú dobu čakali na zámienku, my sme sa stále správali slušne," tvrdí. Podľa čítanej výpovede ďalšieho svedka potom manažér podniku skutočne do jedného z problémových návštevníkov strčil, stalo sa tak ale potom, čo iný člen skupinky kopol do stola tak, že sa rozbil riad a jedna zo stoličiek odletela smerom k ďalším hosťom. Obhajcovia obžalovaných poukázali na to, že čašník si mohol zranenia hlavy privodiť aj pádom na dlažbu. Chcú preto povolať vlastného znalca. Expertov z odboru lekárstva vypočuje súd 30. apríla.

Čašníkovi sa ospravedlnili

"Čo sa stalo, bolo hrozné, nemalo sa to stať. Dostali sme sa do bitky, ktorú sme ani nezačali. Až keď som videl video, som si to uvedomil. Ani jeden z nás nebol zodpovedný za to, že by sme to začali. Ako som uvádzal na súde, cítim sa plne zodpovedný za následky, ktoré som Vám spôsobil. Až potom, čo som bol zadržaný, som videl celý spis, poslal som Vám, ako viete, list s ospravedlnením. Plne chápem, prečo ste neodpovedal. Tiež by som asi po takej veci neodpovedal. Teraz by som sa rád z očí do očí ospravedlnil a povedal, že som otvorený akejkoľvek finančnej podpore, ktorú budete potrebovať. Som pripravený pomôcť, aby ste sa z toho zotavil," citoval Armina český denník Blesk.

Zdroj: profimedia.sk

Chcú zostať vo väzbe

"Je to rok, čo sa to stalo. Chcem uviesť, že potom, čo som zistil o všetkých následkoch, všetko veľmi ľutujem. Hanbím sa za to, že sa to prihodilo. Chcem dodať, že veľmi ľutujem následkov zranení čašníka. Chcel by som povedať, že preberám plnú zodpovednosť. Nemôžem ale povedať, že ľutujem to, že som chcel brániť kamaráta pred manažérom reštaurácie. Videl som to tak, že manažér bol ten, čo napadol. Ani jeden z nás nebol zodpovedný za začiatok bitky. Nemal som nikdy v úmysle zabíjať," uviedol Armin.

"Pre mňa teraz nie je prioritou byť vonku. Aj keď to nebol môj úmysel čašníka zraniť, cítim sa plne zodpovedný za to, čo sa mu stalo. Občas v živote robíte rozhodnutia, potom prichádzajú následky. Navrhujem, aby som zostal naďalej vo väzbe," povedal Arash.

Bratia čelia obvineniu z pokusu o vraždu

Polícia bratov pôvodne vinila z ťažkého ublíženia na zdraví, neskôr ale kvalifikáciu sprísnila na pokus o vraždu. Muži sú obžalovaní aj z výtržníctva. Armin sa navyše zodpovedá z pokusu o ublíženie na zdraví. V noci pred zbitím čašníka podľa obžaloby udrel do tváre mladíka, s ktorým sa pohádal pred klubom v Dlouhé ulici. Tento muž dnes povedal, že sa zastával kamarátky, ktorej jeden člen Nahviho partie siahal na prsia. Nahvi vinu popiera, žiadny konflikt vraj nemal. Trom ďalším členom skupiny turistov súd už skôr uložil podmienečné tresty a päťročné vyhostenie z Česka.