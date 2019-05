Zemanove urážky prerážajú dno: Poznámky k bývalým premiérom, mladá aktivistka je len hysterka

To, čo predviedol český prezident Miloš Zeman v relácii blesk.cz S prezidentem v Lánech, len ťažko s niečím porovnať. Pri viacerých otázkach prešiel do protiútoku a nechýbali ani expresívne slová, ktorými sa už v minulosti mediálne preslávil. Vo svojej kritike neútočil len na spomínaných konkrétnych ľudí. Schytali to aj diskutéri z internetových sfér.

Účasť týchto pánov na protestoch je komická

Českom v súčasnosti hýbu protesty namierené proti novej ministerke spravodlivosti Márii Benešovej, ktorá má podporu strany premiéra Andreja Babiša, ANO. Zeman sa pozastavil nad tým, že na protestoch proti jej vymenovaniu na Staromestskom námestí nechýbali ani bývalí premiéri Mirek Topolánek a Bohuslav Sobota.

"Dovoľte mi jednu jedovatú poznámku. Keď sa na tom proteste objavovali ľudia ako Bohuslav Sobota alebo Mirek Topolánek, ktorí boli premiérmi svojich vlád a mohli s tou justíciou niečo konkrétne urobiť, tak je to prinajmenšom komické, ak práve teraz oni demonštrujú za reformu justície," začal svoju kritiku Zeman na adresu bývalých lídrov českých vlád.

Jágr so Zemanom v Číne

Česká hokejová legenda Jaromír Jágr sa nedávno podujal navštíviť Čínu. Na tejto návšteve bol sprevádzaný delegáciou prezidenta Miloša Zemana. Tento krok známej hokejovej ikony bol však užívateľmi na sociálnych sieťach prijatý viac-menej so zmiešanými pocitmi. Zeman má v pláne Jágra vyznamenať a po kritike na jeho adresu sa zaňho rozhodol postaviť.

"Vzhľadom na to, že tu máme určité percento internetových blbcov, ktorí radi exhibujú na týchto sieťach, sociálnych sieťach, tak by som sa ich na jeho mieste spýtal, čo v živote dokázali - napríklad v tom hokeji alebo vo futbale alebo v hocičom inom. Možno sú zakomplexovaní, pretože sú neúspešní," nešetrila kritikou česká hlava štátu.

Mix názorov pri sektorovej dani

Český parlament má v týchto dňoch na stole aj nový nápad o sektorových daniach, ktorý prichádza z dielne ČSSD. Ten ovplyvní banky v krajine a nestretol sa s pochopením premiéra Babiša. Zeman sa prekvapivo ale postavil na stranu sociálnych demokratov, aj keď so svojským názorom.

"Ten čistý vývar, ja nechcem používať výraz zlodejina, je trochu nekvalitný obchod, pretože my sme ako Česi boli vždy národ sporiteľov, my sme si vždy ukladali peniaze napríklad do družstevnej záložne, tešili sme sa z úrokov. Teraz dokonca nejaký idiot vymyslel záporný úrok. Našťastie sa to ujalo len vo Švajčiarsku a inde nie. Ale ten nulový úrok, to musíte uznať, znižuje motiváciu k tomu, aby človek šetril. Takže obráťme to, ja by som navrhoval, aby sa banky snažili, už akýmkoľvek spôsobom, zvýšiť úmerne k úrokovým sadzbám Českej národnej banky úrokové sadzby na svojich vkladoch," povedal v nedeľnej relácii Zeman.

Najviac to schytala mladá aktivistka

Aktivistka Greta Thunbergová je už známa mladá švédska environmentálna aktivistka, ktorej názory si vypočul aj Európsky parlament spolu s výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín v Štrasburgu. Varovala ich, že Zemi dochádza čas. Komentárom na jej adresu nešetril ani český prezident.

"Je to hysterka. Možno, že by to malo stačiť, ale možno tiež, že by bolo celkom dobré to sprevádzať historickým príkladom. Viete, čo to bola detská krížová výprava? V Marseille pod heslom, že boží hrob sa dá oslobodiť len nevinnými deťmi, tam tie deti naložili, doviezli ich na Stredný východ a tam ich predali na otroctvo. Prečo to hovorím? Pretože ulicami našich miest namiesto toho, aby sa učili, nech to sakra robia aspoň v sobotu, a nie v piatok, prechádzajú stredoškoláci, ktorí, obávam sa, o klimatickej zmene zase tak veľa nevedia," myslí si Zeman.