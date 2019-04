Veľké pátranie v Česku: FOTO Únos v Prahe, dvaja muži vytrhli Sofiu (5) babičke z náručia

Sofia Andrea Mikyšková

Zdroj: Polícia ČR

PRAHA - Česká polícia pátra po päťročnej Sofii Andree Mikyškovej. Dvaja neznámi muži ju pred 13.00 h. podľa oznámenia o únose vytrhli babičke z náručia v ulici Vlasty Průchovej v Prahe 10 Uhříněvsi. Informoval o tom policajný hovorca Tomáš Hulan. Doterajšie zistenia vypovedajú o tom, že by únoscovia mohli dievča odviezť do zahraničia, pravdepodobne do Nemecka.