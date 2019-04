FOTO Sofiu (5) vytrhli babičke z náručia: Unesené dievčatko našli s matkou na letisku vo Viedni

PRAHA - Policajti zadržali v Česku v súvislosti s utorkovým únosom päťročnej Sofie dvoch mužov. Vyšetrovatelia naďalej zisťujú, či sa na čine nepodieľali ešte ďalší ľudia. Z doterajších zistení vyplýva, že únos bol plánovaný a organizovaný. Informoval o tom dnes hovorca pražskej polície Tomáš Hulan. Dievčatko spolu s matkou (41) dnes ráno vypátrala polícia na letisku vo Viedni, Sofia je v poriadku. Polícia sa usiluje o vydanie zadržanej matky, ktorá má s dcérou zákaz styku, z Rakúska do Česka.

Sofiu vytrhli neznámi muži v utorok pred 13.00 h. jej babičke z náručia v ulici Vlasty Průchovej a naložili do pristaveného osobného auta značky Volvo. Kriminalisti mali podozrenie, že by matka mohla chcieť svoju dcéru odviezť do zahraničia. O pomoc preto požiadali policajtov v susedných krajinách. Zároveň začali preverovať desiatky adries v Česku, kde sa matka s unesenou dcérou mohli skrývať. "Už v neskoré popoludnie totiž kriminalisti zo štvorky vedeli, kto sú osoby podieľajúce sa na únose malého dievčatka," uviedol Hulan.

V tuto chvíli můžeme potvrdit, že dívenka byla vypátrána. Je v pořádku a zdravá. Podrobnosti k celé události přineseme v nejkratší možné době. Všem děkujeme za pomoc při pátrání. — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2019

K vypátraniu prvého z únoscov prispel svedok, ktorý policajtom nahlásil pohyb vozidla po diaľnici D1. Policajti potom dvadsaťročného muža zadržali na parkovisku pri benzínovej stanici na 95. kilometri v smere do Prahy. "Bohužiaľ, bol v danej chvíli už vo vozidle sám," popísal Hulan. O tri hodiny neskôr zadržali policajti na Krnovsku druhého muža, ktorý sa tiež na únose podieľal. Štyridsaťjedenročný muž bol podľa Hulana prekvapený, pretože nečakal, že by ho vypátrali tak rýchlo.

Obaja muži sú v policajnej cele a vyšetrovateľ bude pravdepodobne žiadať súd o uvalenie väzby. "Voči obom týmto zadržaným začal vyšetrovateľ úkony trestného konania pre trestný čin únosu, za ktorý im v prípade odsúdenia hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov," uviedol Hulan.

Zdroj: Polícia ČR

Z doterajších zistení vyšetrovateľov vyplýva, že únos dievčaťa bol plánovaný a organizovaný. Kriminalisti naďalej zisťujú, či sa na akcii nepodieľali ešte iné osoby. Podľa informácií médií viedli rodičia o svoju dcéru ostrý spor. Žena svojho bývalého manžela obvinila, že dievča zneužíval. Ten zase tvrdí, že jeho bývalá partnerka má poruchu osobnosti a môže byť nebezpečná, uviedla dnešná Mladá fronta Dnes.