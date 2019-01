Tínedžerka si zapla doma staré porno: To, čo videla na kazete, jej spôsobilo dlhoročnú traumu

LONDÝN - Keď bola ešte tínedžerka, našla porno nahraté na kazetu. To, čo videla na záberoch, ju poznamenalo na celý život. Hlavnými aktérmi pikantných scén totiž nebol nikto iný, ako jej rodičia. O incidente sa dievčina zverila len svojmu bratovi, dnes na tento nepríjemný moment spomína už len so smiechom.

Tínedžerka sa ako 15-ročná ocitla v skutočne nepríjemnej situácii. V ten deň nešla do školy, pretože sa necítila dobre. Zavítala do rodičovskej spálne a začala sa prehrabávať medzi starými videokazetami, že si jednu pozrie. Svoje rozhodnutie ale trpko oľutovala. Bol na nej totiž nahraný sex jej rodičov.

Zdroj: Getty Images

Video začalo záberom na pohovku, ktorá bola zachytená z primeranej diaľky. Pohovka jej bola známa, ale príliš nad tým nepremýšľala. Nahý muž, ktorý nastavoval kameru, zrazu pomaly podišiel k žene. "Potom chlap skočil na tú ženu a mali spolu strnulý sex v misionárskej polohe. Bolo to najmenej zmyselné porno, aké som kedy videla, aj keď som to veľmi nemala s čím porovnať," opisuje nepríjemnú skúsenosť dnes už dospelá žena. Bola si celkom istá, že ide o amatérov. Muža spoznala až po tom, ako sa postavil z pohovky a holý kráčal späť ku kamere. "Nikdy som tak rýchlo neutekala k prehrávaču, aby som ho vypla. Trvalo to celú večnosť, podlamovali sa mi nohy," pokračuje.

Napokon sa jej video podarilo zastaviť, no "škoda už bola spôsobená". Dievčina priznala, že sa celé roky snažila na tento zážitok zabudnúť. O všetkom povedala len svojmu bratovi, aby spolu s ňou znášal toto bizarné bremeno. V súčasnosti je však už schopná sa na tom zasmiať.