Lea trpí Downovým syndrómom: FOTO Jej otca zbili na parkovisku, útočník mu rozbil lebku

Hrozne sa skončila potýčka na parkovisku pred domom rodiny zdravotne postihnutého dievčaťa. Útok sa udial náhle, keď Lein otec, Goran Velinov (50), čakal na svoju manželku a dcéru s Downovým syndrómom, kým sa vrátia z nemocnice, kde ich dcére operovali srdce.

Len čo si všimol, že na ich mieste pre invalidov stojí auto, ktoré nebolo označené príslušnou nálepkou, poprosil dve ženy, čo pri vozidle stáli, aby privolali vodiča. Tak sa aj stalo, no šofér odmietol preparkovať. Svoje konanie zdôvodnil tvrdením, že už je "otrávený z postihnutých ľudí".

Na snímke Goran Velinov s dcérou Leou. Zdroj: Profimedia

Keď sa k vodičovi pridal i ďalší muž, zasiahla Goranova susedka Nikola (67). „Moja susedka im povedala, že nie je v poriadku, že nechcú odísť a že žena nebude schopná dostať dieťa z auta,“ spomína otec.

Vzniknuté nedorozumenie vyvrcholilo až do surovému útoku. Jeden z agresorov napadol Gorana a nezľutoval sa ani nad Nikolou. „Moja susedka a ja sme boli prevezení do nemocnice, kde som neskôr podstúpil aj operáciu,“ povedal muž, ktorý skončil s monoklom, so zlomenou čelnou a lícnou kosťou a čeľusťou, hoci ho útočníci udreli len raz. Bohužiaľ, Nikola bola udretá asi desaťkrát a rany jej museli zašiť.

Útočníci po ohavnom čine nasadli do auta a unikli, našťastie, polícia ich krátko na to zadržala. Zbitý otec potom musel svojej dcérke vysvetľovať, čo sa mu stalo.