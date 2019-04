Heroínová Tereza hnije v pakistanskej base: Manželka tamojšieho právnika mu dovolila oženiť sa s ňou

ISLAMABAD - Blondínka z Česka tvrdí, že v januári 2018 prišla do Pakistanu ako modelka a deväť kilogramov heroínu jej do kufra niekto podstrčil. Koncom marca ju tamojší súd poslal na takmer deväť rokov do kriminálu. Európanka to však v moslimskej krajine nemá vôbec ľahké. Pomoc od miestneho právnika, ktorý sa do nej bezhlavo zamiloval, odmietla. Pakistanec prehovoril, čo ho na Tereze tak očarilo.

Tereza Hlůšková (22) si 20. marca vypočula najhoršiu správu v jej živote. Pakistanský súd ju za pašovanie drog poslal na osem rokov a osem mesiacov do miestnej basy. Rodáčka z Uherského Hradiště to v moslimskej krajine nemá jednoduché, no jedného priateľa tam predsa len má. Reč je o jej ctiteľovi Shoaibovi Nazaiovi, tamojšom vyštudovanom právnikovi.

Na snímke pakistanský právnik Shoaib Nazai. Zdroj: reprofoto/Blesk.cz

Ten sa do Európanky chorobne zbláznil, keď ju krátko po jej zadržaní videl vchádzať do súdnej siene. „Bol som vtedy tiež na súde a riešil som iný prípad. Tam som Terezu zbadal prvý raz,“ spomína právnik. „Vyzerala tak nevinne. Ale to, čo sa mi na nej najviac páči, je iná vec. Je veľmi pokorná,“ pokračuje Shoaib o svojej múze, ktorú dokonca požiadal o ruku. „Áno, požiadal som ju o ruku, a to aj napriek skutočnosti, že som ženatý. Manželka to ale chápe a všetko mi schválila“ priznal sa pakistanský obhajca, ktorý o blondínke neustále fantazíruje. Tá mu však dala najavo svoj nesúhlas. „Odmietala ma a začala ma nenávidieť. Chcel som sa potom stať jej priateľom, ale to tiež odmietla,“ dodal.

Na snímke Tereza Hlůšková po vynesení rozsudku. Zdroj: Profimedia

Čítajte aj: Heroínovej Tereze sa vypomstila samoľúbosť: Osudová SELFIE?... Potom už len kufrík plný drog

Túžba pomôcť jej ho ani napriek tomu neprešla. Za Terezu sa modlí, lebo chce, aby bola čo najskôr oslobodená. „Čo sa týka právneho hľadiska, trest je férový. Od srdca si však prajem, aby bola Tereza znova voľná. Moje modlitby sú s ňou. Veľmi si prajem, aby bol Najvyšším súdom zrušený jej trest,“ povedal.

Na snímke Tereza Hlůšková po vynesení rozsudku. Zdroj: Profimedia

V rozhovore sa právnik zmienil i o tom, aký je ich vzťah v súčasnosti. „V kontakte s ňou nie som. Trikrát som ju navštívil počas procesu, Teraz som podal žiadosť o to, aby som ju mohol stretnúť znova vo väzení, ale úradníci ju stále nepotvrdili,“ tvrdí nespokojný Pakistanec s tým, že niekoľkokrát sa Češke ponúkol, že jej v súdnom procese pomôže. „To ju ale nezaujíma. Moja ponuka však stále platí, pokiaľ bude súhlasiť,“ prisľúbil skúsený právnik, ktorý vie, aký je pobyt v pakistanskej cele drsní pre cudzincov. „Viem, že život cudzincov v miestnom väzení nie je jednoduchý predovšetkým kvôli tomu, že za nimi nemôže prísť rodina. To je ale dôvod, prečo jej posielam do väzenia darčeky. Chcem sa stať jej kamarátom,“ dodal Shoaib, ktorého citoval český Blesk.

Zdroj: topky

Tereze Hlůškovej, ktorá je vo väzbe od 10. januára 2018, keď ju colníci zadržali na letisku v pakistanskom Láhaure, vymeral pakistanský súd trest odňatia slobody vo výške osem rokov a osem mesiacov. Dostala aj pokutu vo výške v prepočte približne 718 eur. Rozsudok ale nie je právoplatný a Teraza už proti nemu podala odvolanie. Žiada, aby bol rozsudok anulovaný, pretože "popiera skutočné udalosti prípadu".

V dvojitom dne kufra údajne ukrývala deväť kíl heroínu. Tereza prešla cez dve kontroly a chystala sa nasadnúť do lietadla do Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch, odkiaľ mala pokračovať do Írska.