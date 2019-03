Zdevastovaná Venezuela v centre konfliktu: Americký útok, Moskva sa musí stiahnuť

WASHINGTON - Biely dom varoval v piatok Rusko a ďalšie krajiny, podporujúce vládu venezuelského prezidenta Nicolása Madura, že ak budú do Venezuely vysielať vojakov či vojenskú techniku, USA to budú považovať za "priame ohrozenie" bezpečnosti tohto regiónu. Oznámil to poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton, ktorého citovala agentúra Reuters.

"Dôrazne varujeme aktérov, ktorí sú mimo západnej pologule, pred rozmiestňovaním vojenských kapacít vo Venezuele, či inde na pologuli, s úmyslom vytvoriť alebo rozšíriť (tam) vojenské operácie," uviedol Bolton vo vyhlásení. "Takéto provokatívne aktivity budeme považovať za priamu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne. Budeme pokračovať v obrane záujmov Spojených štátov a záujmov našich partnerov na západnej pologuli," dodal.

Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin

Boltonovo ostro formulované vyhlásenie je už druhým varovaním, ktoré v tejto súvislosti USA adresovali Rusku. S tým prvým sa na Moskvu pred pár dňami obrátil samotný americký prezident Donald Trump. "Rusko musí odísť," povedal Trump v súvislosti s Venezuelou a dodal, že na stole sú všetky možnosti, ako to dosiahnuť.

VIDEO Ostré vyhlásenie Johna Boltona

Vyjadril sa tak po tom, ako minulý víkend pri venezuelskom hlavnom meste Caracas pristáli dve lietadlá ruských vzdušných síl s takmer 100 ruských vojakov na palube, pripomenul Reuters. Moskva však výzvu na stiahnutie vojakov odmietla a USA následne požiadala, aby nezasahovali do vzťahov Ruska s Venezuelou.

V hre sú aj nové sankcie

Osobitný vyslanec americkej vlády pre Venezuelu Elliott Abrams v piatok médiám povedal, že americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo dostal zoznam možných reakcií na narastajúcu ruskú prítomnosť vo Venezuele, o ktorej podporu sa opiera vláda tamojšieho prezidenta Nicolása Madura. Medzi možnosťami majú byť aj nové sankcie. "Máme možnosti a bola by chyba, ak by sa Rusi domnievali, že tu majú voľnú ruku. Nemajú," povedal Abrams novinárom na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí.

Mike Pompeo Zdroj: SITA/Jim Young/Pool Photo via AP

Rusko je podporovateľom venezuelského prezidenta Nicolása Madura, ktorý odmieta výzvy zo Spojených štátov a desiatok iných krajín, aby odstúpil z funkcie. Spojené štáty a vyše 50 ďalších krajín uznávajú za dočasného prezidenta Venezuely Juana Guaidóa, predsedu opozíciou kontrolovaného venezuelského Národného zhromaždenia.

Ďalší výpadok prúdu

Venezuelské hlavné mesto Caracas a viaceré ďalšie veľké mestá v krajine postihol v piatok večer miestneho času v poradí už tretí rozsiahly výpadok elektrickej energie za ostatný mesiac. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP. Výpadok prúdu nastal v piatok okolo 19.10 h miestneho času (v sobotu 00.10 h SEČ). Podľa užívateľov sociálnych sietí sa následne bez elektriny ocitli okrem Caracasu aj mestá Maracaibo, Valencia, Maracay a San Cristóbal.

Venezuelu zasiahol vôbec najväčší výpadok elektriny v jej dejinách Zdroj: SITA/AP/Natacha Pisarenko

Venezuelu zasiahol 7. marca vôbec najväčší výpadok elektriny v jej dejinách, ktorý trval týždeň. Prerušenie dodávok v 22 z 23 štátoch Venezuely vtedy zapríčinilo úmrtie viac než 17 pacientov. Obmedzená bola verejná doprava, prerušili sa dodávky vody a ľudia boli nútení naberať si vodu z kanalizácie. Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyhlásil stav núdze.

Maduro obvinil USA

Venezuelská vláda na čele s prezidentom Nicolásom Madurom obvinila z výpadku Spojené štáty, ktoré podľa nej sabotovali kľúčovú elektráreň Guri. Problémy Venezuely s elektrinou sú však podľa expertov zapríčinené nedostatočnými investíciami do infraštruktúry. Venezuelčania všeobecne trpia následkami politickej a hospodárskej krízy vo svojej krajine.

Tá spôsobuje prudký pokles dostupnosti základných tovarov a služieb vrátane dodávok elektriny. Červený kríž skôr v piatok informoval, že humanitárnu pomoc do začne do Venezuely dodávať do dvoch týždňov. Chcel by pritom, aby sa dostala k zhruba 650.000 ľuďom.

Nicolás Maduro Zdroj: Twitter.com/Voces en Off ‏

Agentúra AFP priblížila, že medzičasom - taktiež v piatok - pristálo v Caracase čínske lietadlo s dovedna 65 tonami lekárskej pomoci. Venezuelská vláda túto skutočnosť oslavovala ako svoje víťazstvo nad sankciami USA, ktorým Maduro pripisuje tamojšiu hospodársku krízu. Hoci je Maduro nepopulárny, má podľa AFP vo svojej vlasti stále hlavné slovo, a to vďaka podpore armádnych veliteľov a od minulého víkendu tiež vďaka prítomnosti zhruba 100 ruských vojakov, ktorí prileteli do Caracasu.