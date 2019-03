VIDEO Krvavý masaker v Mali: Mŕtve deti, starci a tehotné ženy, vypálená dedina

Domobrana etnických Dogonov, ktorí boli už v uplynulom roku obvinení z mnohých útokov v strednom Mali, napadla etnickú dedinu Peulhov v sobotu tesne pred svitaním. Medzi obeťami v Ogossogou boli podľa peulhskej skupiny známej ako Tabital Pulaaku tehotné ženy, malé deti a staršie osoby.

Zomierali deti a tehotné ženy

Podľa správ sa skupina ozbrojencov zamaskovala za tradičných lovcov a napadla pastierov kmeňa Fulani. Etnická skupina Fulani je seminomadická (polokočovná), primárne moslimská a žije v rôznych krajinách západnej Afriky.

Video (pozor, nevhodné pre ľudí s citlivou povahou), ktoré sa v nedeľu podarilo získať Associated Press, ukazuje následky sobotňajšieho útoku, napríklad detské telíčko zahalené kusom látky, identifikačnú kartu pokrytú krvou. Počet obetí masakru v dedine v africkom centrálnom Mali vzrástol podľa OSN na 134. Video ukazuje obete ležiace na zemi uprostred horiacich pozostatkov ich domov.

Prezident Bezpečnostnej rady OSN Francois Delattre, ktorý navštívil hlavné mesto krajiny Bamako, označil vraždenie ako „neopísateľný útok“. Zabitých bolo 134 ľudí a najmenej 55 ľudí zranených. Členovia misie OSN „sa snažia zabezpečiť, aby boli zranení evakuovaní“. Generálny tajomník OSN v New Yorku tento útok odsúdil a vyzval orgány v Mali, aby ho urýchlene vyšetrili a páchateľov postavili pred súd. Spálené domy. Zdroj: YouTube Počas vojenskej operácie vedenej Francúzmi boli v roku 2013 islamskí extrémisti vytlačení z mestských centier v severnom Mali. Džihádisti, roztrúsení po vidieckych oblastiach, sa preskupili a začali podnikať početné útoky proti malajskej armáde a misii OSN. V roku 2015 extrémizmus prenikol až do centrálneho Mali, kde prehĺbil napätie medzi skupinami Dogon a Peulh. Členovia skupiny Dogon obviňujú Peulhov z podpory týchto džihádistov spojených s násilnými skupinami na severe krajiny i mimo nej. Peulhovia zase obvinili Dogonov z podpory malianskej armády v jej úsilí odstrániť extrémizmus. V decembri varovala organizácia Human Rights Watch, že „zabíjanie milícií civilistov v centrálnom a severnom Mali sa vymklo kontrole“. Skupina uviedla, že etnická skupina Dogon, známa ako Dan Na Ambassagou a jej vodca sú páchateľmi mnohých krutostí, a vyzvali malianske úrady, aby stíhali páchateľov.