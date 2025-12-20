Šimečka ostro kritizuje parlament: Je najhorší, prijíma zlé zákony! TOTO hlavne vyčíta koalícii

BRATISLAVA - Parlament v aktuálnom volebnom období je najslabší a najhoršie fungujúci. Ide o dôsledok konania súčasnej vládnej väčšiny. V rozhovore to uviedol predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Množstvo zákonov sa podľa neho týka „vysekania“ spod obžalôb a zodpovednosti ľudí blízkych vláde. Tie sú podľa neho nielen škodlivé, ale aj neústavné. Šimečka zároveň upozornil na presúvanie dôležitých bodov a na to, že parlament sa správa, ako keby bol podriadený vláde.
archívne video
„V slovenskom parlamente som relatívny nováčik, som tam vyše dvoch rokov, ale z toho, čo som videl a čo si aj pamätám z minulých volebných období, toto je pod vedením tejto vládnej koalície najslabší, najhoršie fungujúci parlament, ktorý produkuje tie najhoršie zákony,“ vyhlásil Šimečka s tým, že je to dôsledok konania súčasnej vládnej väčšiny. „Vidíme množstvo zákonov, ktoré sú nielenže zlé a škodlivé, ale sú aj neústavné a protiústavné,“ dodal.
Vládna koalícia podľa Šimečku venovala veľa energie iba tomu, aby „vysekala“ spod obžalôb a zodpovednosti „svojich ľudí“, najmä podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). „Mám pocit, že vládna väčšina nemala iný, dôležitejší cieľ počas celých dvoch rokov, než pracovať na tom, aby uchránili svojich ľudí pred spravodlivosťou,“ poznamenal.
Upozornil na zmeny v Trestnom zákone, zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry či rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov. „Im akoby na ničom inom nezáležalo a ešte to všetko robia tak fušersky, že to treba na x-krát opravovať,“ dodal s tým, že občania očakávajú od svojho parlamentu, že bude prijímať zákony predovšetkým na zlepšovanie ich života.
Dôležité zákony sa presúvajú mesiace
Množstvo praktických a dôležitých návrhov, ako sú napríklad transpozície európskych smerníc, tlačí podľa Šimečku parlament mesiace pred sebou a presúva ich zo schôdze na schôdzu. „Obávam sa, že na konci volebného obdobia tam týmto tempom budú desiatky vecí, ktoré sa nikdy neprerokovali,“ poznamenal. Pripomenul, že parlament má byť suverénnym voči vláde a má ju kontrolovať, no v tomto období sa skôr podriaďuje exekutíve. „Čokoľvek chce Robert Fico a vláda, to parlament okamžite splní, pričom to má byť naopak, vláda je zodpovedná parlamentu, poslanci zastupujú ľudí a niekedy sa správame, akoby sme neboli v parlamentnej demokracii,“ zdôraznil.
Kritizuje aj postupné zhoršovanie kultúry v parlamente. „To, že vyše roka odmieta vládna väčšina diskutovať o odvolávaniach ministrov a celej vlády, považujem za pohŕdanie parlamentom a voličmi a je to tiež na hranici ústavy, ktorá tento inštitút pozná. To, že prakticky každý zákon musíme ísť skráteným legislatívnym konaním, alebo sa usekne rozprava, alebo sa vôbec neotvorí, je niečo, čo sme tu nemali. Ani (bývalý premiér Vladimír, pozn. redakcie) Mečiar si tento štýl nedovolil,“ upozornil Šimečka. Líder PS si stojí za reakciou hnutia, ktoré vyjadrilo nesúhlas so zákonmi v parlamente aj „vypískaním“. Upozornil, že oproti správaniu sa koaličných predstaviteľov je toto slušná forma protestu.