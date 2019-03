Pražský imám ponúkal pomoc pri vyzbrojovaní: V moslimskej obci dostal padáka

Podľa Ústredia moslimskej obce bolo Kušnarenkovo správanie sa nevhodné. Predseda ústredia Muníb Alravi uviedol pre český Deník N, že o odvolaní Kušnarenka rozhodlo ústredie jednohlasne a funkciu šéfa pražskej obce po ňom zatiaľ prevezme podpredseda. Kušnarenko na to reagoval tým, že sa proti rozhodnutiu nebude odvolávať, chce, aby sa situácia upokojila. Kušnarenko zverejnil video krátko nato, ako Austrálčan Brenton Tarrant 15. marca postrieľal 50 veriacich vo dvoch mešitách v novozélandskom meste Christchurch. „Vo svetle posledných tragických udalostí informujem všetkých našich členov, hlavne ide o mužov: všetci, ktorí majú záujem si vybaviť zbrojný preukaz, ozbrojiť sa na ochranu majetku a zdravia, obráťte sa na mňa a ja vám s tým pomôžem,“ uviedol právnik Kušnarenko v polminútovom odkaze natočenom na pražskom Václavskom námestí. Kušnarenko konvertoval na islam pred desaťročím.. Zdroj: Facebook

Od jeho vyjadrenia sa následne dištancovala pražská moslimská obec i Alravi. Pražská organizácia moslimov na sociálnej sieti uviedla, že akékoľvek Kušnarenkove vyhlásenia sú súkromné a nereprezentujú názory moslimov žijúcich v ČR. Kušnarenkov odkaz odsúdil aj minister vnútra Českej republiky Jan Hamáček (ČSSD): „Po prvé, som rád, že časť moslimskej komunity to video odsúdila, to si myslím, že je správny krok. Pre mňa je to neprijateľné, vyzývať najmä v takejto atmosfére k tomu, aby sa ľudia masovo ozbrojovali.”